5ta Central Nuclear, su locación. El Gobierno Nacional dice su verdad

Capital Federal.- Mediante una nota publicada en el sitio oficial del Ministerio de Energía de la Nación, el gobierno nacional hace una detallada explicación del proceso que llevo a que se decidiera localizar en nuestra provincia la quinta central nuclear, hasta que el pasado viernes el gobernador Weretilneck, desistiera del proyecto. Compartimos con los lectores de NTI, la nota mencionada.

“Cuando asumimos la responsabilidad de conducir el Ministerio de Energía y Minería, fueron evaluados uno por uno todos los proyectos energéticos en marcha, bajo análisis, o anunciados por la administración anterior, aún los más controversiales y todos ellos fueron sometidos a una exhaustiva revisión. Los proyectos de expansión de la energía nucleoeléctrica (CAREM, 4ta y 5ta Central Nuclear) fueron modificados en muchos aspectos contractuales, pero se decidió su continuidad por sus implicancias positivas para la matriz energética nacional, su impacto en el desarrollo económico de nuestro país, y por las capacidades y el prestigio internacional que Argentina tiene en esta industria. Pero, sobre todo, porque se entiende al desarrollo nuclear como una política de Estado, de largo plazo; lo que se evidencia entre otras cosas en que cuenta con un marco regulatorio aprobado por una Ley del Congreso de la Nación, la Ley 26.566.

En ese marco, se evaluó una potencial nueva locación para la 5ta Central Nuclear, la primera en el país con tecnología de uranio enriquecido y moderada por agua natural.

Es así que durante todo el año 2016, personal del Ministerio evaluó técnicamente posibles nuevos sitios para la central nuclear. Una de las provincias que aparecía como viable fue la de Río Negro.

En el mes de febrero de 2017, en dos reuniones en las ciudades de Viedma y Cipolletti, le fue transmitida esa información al gobernador de la provincia. A partir de ese momento, el gobierno de la provincia manifestó su total acuerdo y entusiasmo con la iniciativa. Como corresponde a un proyecto como este, luego del acuerdo explícito del gobierno provincial, se avanzó con los estudios de factibilidad del Proyecto.

El gobierno provincial recibió diversos informes sobre el proyecto, y le fue entregada toda la información solicitada. Recibió incluso copia del informe técnico de factibilidad, el que le fue presentado por los técnicos que trabajaron en el mismo, el 11 y 12 de abril pasados. Estuvieron presentes en esa presentación el gobernador, el vicegobernador y varios ministros de su gobierno. En esas reuniones se diseñó el plan de acción y se identificaron varios sitios. Ni el gobernador, ni el vicegobernador ni ninguno de los ministros manifestaron opinión negativa, ni siquiera alguna duda, sobre el proyecto. El apoyo fue tan contundente que luego de esa reunión (y no antes) el Ministerio de Energía y Minería decidió oficializar el Proyecto y comunicárselo al Presidente de la Nación.

Entre el 13 y el 20 de mayo de este año, el gobernador formó parte de la comitiva oficial que integró la visita de Estado a la República Popular China. En esa visita, el gobernador presenció la firma del contrato general para la construcción de las centrales nucleares entre los presidentes de las empresas NASA y CNNC. El contrato formalizaba los trabajos previamente realizados, que le fueron comunicados oportunamente al gobierno de la provincia. Asimismo, el gobernador Weretilneck visitó con el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano y el presidente de NASA la ciudad de Fuquing donde CNNC está construyendo una central nuclear de III Generación (+) similar a la que pensamos construir en Argentina.

El 30 de mayo de 2017 el gobernador convocó a una conferencia de prensa, a la que invitó al subsecretario de Energía Nuclear. En la misma, el gobernador calificó que el proyecto implicaría un “antes y un después” para la provincia, comparable con lo que significaron el riego y el ferrocarril en su momento. Coincidimos con esa afirmación.

No obstante todo lo actuado, el pasado viernes, el gobernador de la provincia de Río Negro anunció públicamente, distribuyendo videos en los medios de comunicación y redes sociales, que ha cambiado su posición respecto de este proyecto. En uno de esos videos, el gobernador anuncia que le envió una carta al Ministro de Energía y Minería, cuyo contenido comenta de manera parcial. Frente a las citadas declaraciones, y con el objetivo de dotar de transparencia a los actos públicos acompañamos en esta nota una copia de la carta que el Gobernador el enviara al MINEM.

De su lectura, se podrán apreciar ciertos comentarios que no fueron difundidos en las comunicaciones oficiales que hizo la provincia. Entre ellos, nos parece importante detenernos y recordar algunos de ellos:

Que el proyecto genera “un impacto muy positivo en el desarrollo de un área provincial relegada”, que generará miles de empleos e implica un reconocimiento a regiones postergadas.

Que no se pone en cuestión los aspectos técnicos y de seguridad del proyecto.

Que se reconoce y entienden las necesidades energéticas del país “para permitir un desarrollo económico independiente”.

Que se agradece “la sana intención del gobierno nacional de apostar al desarrollo rionegrino” lo que considera incluso “más importante por tratarse de un gobierno provincial de distinto color político al nacional”.

En resumen, puede concluirse que el gobernador entiende que el proyecto es muy conveniente, muy importante y muy seguro, pero lo cancela porque la ciudadanía rionegrina no lo quiere; impidiendo así un sano y necesario debate que apenas comenzaba, y que siempre se manifiesta en cualquier país democrático en relación a grandes proyectos de desarrollo.

Debates que creemos necesario fomentar y no clausurar a partir de un análisis electoral. En todo caso, será la propia ciudadanía la que juzgue esto.

Como siempre afirmamos los funcionarios de este organismo, el Ministerio de Energía y Minería es muy respetuoso de las opiniones y decisiones de los gobiernos provinciales, y no desarrolla proyectos contra su voluntad. Por eso, antes de oficializar el proyecto le fue requerida esa opinión al gobierno de la Provincia de Río Negro, aportando toda la información disponible.

Esa es y seguirá siendo la conducta de los funcionarios de este Ministerio y, en ese contexto, estamos re-evaluando el proyecto a la luz de la nueva posición del gobernador Weretilneck. El proyecto consiste en la expansión de la fuente nucleoeléctrica para cumplir con los objetivos de seguridad energética y mitigación del impacto en el cambio climático, en el marco de un proyecto integral que incluye la expansión de fuentes de energías renovables (hidroeléctrica incluida) y térmicas. No se trata solamente de construir una central nuclear en Rio Negro.

Ante estas circunstancias y al no verse reflejado en la carta del Sr. gobernador, queremos disculparnos con la gran cantidad de trabajadores, técnicos y profesionales argentinos que han trabajado en el proyecto, muchos de los cuales residen en Río Negro. Pero sobre todo con aquella parte de la ciudadanía de la provincia de Río Negro, a la que se le generaron expectativas, particularmente a la población de Sierra Grande y de toda la línea sur de la Provincia, que sabemos depositó todo su entusiasmo en el proyecto. Les pedimos disculpas a todos ellos.”