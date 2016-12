Abundan las críticas por el estado del río y el DPA dice que no encontró naftaleno

Viedma.- En días en que se multiplican los testimonios que certifican un estado desagradable de las aguas del río Negro, particularmente en las zonas cercanas a las ciudades que se ubican en su ribera, el Departamento Provincial de Aguas informo que de los análisis que realizó el Laboratorio CIATI A.C. y del Centro de Investigación en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnológica del Comahue de la Universidad Nacional del Comahue, no encontraron presencia de naftaleno en los ríos Neuquén y Negro.

El muestreo se realizó en el mes de noviembre pasado, en conjunto entre la Legislatura de Río Negro y el Departamento Provincial de Aguas (DPA), con el consenso de ambas instituciones de repetir las condiciones de los monitoreos anteriores para evaluar la presencia de Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAHs), entre estos compuestos se encuentra el naftaleno, en la zona de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y en el primer tramo del río Negro.

El objetivo del trabajo, fue obtener nuevos resultados por dos laboratorios de análisis, que sean comparables entre sí con los resultados obtenidos de los muestreos solicitados oportunamente por el Juzgado Federal de General Roca en abril de 2015 y los realizados por el DPA en mayo de 2016; por lo que se mantuvieron los sitios de toma de muestras.

Para llevarlo a cabo se contrataron los servicios de monitoreo y análisis del Laboratorio CIATI A.C. de Villa Regina y del (CITAAC), Centro de Investigación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO).

El acceso a los cuatro sitios ubicados sobre el río Neuquén se realizó por vía terrestre y se muestreó desde la costa. Para acceder a los tres sitios ubicados sobre el río Negro, se utilizó una embarcación provista por la Prefectura Naval Argentina con sede en la ciudad de Neuquén.

Es así, que no se detectaron Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAHs) en las muestras tomadas sobre los ríos Neuquén y Negro, sólo se obtuvieron resultados positivos en muy bajas concentraciones, en la muestra colectada en el sitio de descarga de parte de los efluentes cloacales generados de la ciudad de Cipolletti.

Según el informe oficial, las concentraciones de los compuestos detectados, se encontraron en muy bajas cantidades, siendo para el naftaleno el valor informado por ambos laboratorios, inferior al nivel guía recomendado por la Ley Nacional 24051 -Residuos Peligrosos- para la protección de la vida acuática en cuerpos de agua dulce.

Dado que la muestra fue tomada en el punto de vuelco de los efluentes domiciliarios, sobre un brazo del río Neuquén sin circulación de agua y considerando que no se registraron resultados positivos en ningún otro punto de muestreo, puede inferirse que los compuestos PAHs provienen de actividades principalmente cotidianas urbanas y domésticas, ya que unos cuantos PAHs se utilizan en medicinas y para la producción de tintas, plásticos y pesticidas, así como se encuentran en el asfalto que se utiliza en la construcción de carreteras y el naftaleno también se usa en productos desodorantes domésticos y se incorpora al ambiente por la quema de madera y otros combustibles.

Llamó la atención el resultado de los estudios, toda vez que son innumerables las fotografías, comentarios y testimonios de habitantes ribereños que inundan las redes sociales mostrando la turbiedad de las aguas, como así también una espuma permanente que denota la presencia de contaminantes. Esta situación se mantiene en todo el recorrido del río Negro principalmente. En los últimos días se conocieron fotografías del estado en que se encuentra el río Negro en la zona del valle inferior, sobretodo en la costa de Viedma y Patagones.

Foto: Gentileza Daniel Ferrer