Agostino : “Celebro el incremento para jubilados y AUH”

Viedma.- La legisladora Daniela Agostino, rescató el aumento anunciado ayer por parte del gobierno nacional del 13,3% desde setiembre en las jubilaciones, pensiones, asignación Universal por hijo y la prestación universal para el adulto mayor.

En declaraciones realizadas a medios cordilleranos, la parlamentaria sostuvo que si bien se trata de un ajuste automático de la ley de movilidad previsional, lo bueno es que no es discrecional, no depende del humor de un funcionario de turno. “Festejo que se inyecte poder de compra para los que menos tienen, esto habla a las claras de que es mentira que el gobierno de Cambiemos sea insensible y neoliberal. El incremento anual, que será del 28%, supera a las claras la inflación anual al día de hoy y a la proyectada para fin del 2017”, dijo la legisladora.

“Este es el gobierno que más destina de su presupuesto al gasto social en la historia y está bien, porque hay muchos que no la pasan bien y lo necesitan, es un aumento real, positivo, pues supera al incremento de los precios y atempera los efectos de la inflación que por suerte se desacelera y anticipa un repunte que es incipiente”, sostuvo Agostino y resaltó que son millones los beneficiados por esta medida y asimismo también hay que destacar la reparación histórica de los jubilados que ya ha alcanza a más de 1 millón de personas”.

Para terminar Agostino consideró que “todavía falta, no alcanza para que se vea a pleno la recuperación de los ingresos, tanto de salarios como de jubilaciones, pensiones y subsidios sociales, pero es un paso muy importante que no podemos dejar de festejar. Celebro el incremento para jubilados y AUH”.