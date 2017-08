Agostino confía en que Cambiemos logre una banca en octubre

San Carlos de Bariloche.- En una entrevista televisiva realizada ayer en Canal 6 de Bariloche,la legisladora Daniela Agostino habló sobre el resultado de las PASO y se mostró confiada en que Cambiemos obtenga un diputado nacional de los dos en juego, cuando se defina en octubre.

Entre los temas abordados, también se refirió a la situación dominial del Cerro Catedral, ya que aun no fue definitivamente transferido al municipio, generándose una compleja situación con el actual concesionario que solicitó una prorroga por cincuenta años mas, cuando aun no finalizo la actual.

Agostino sostuvo que a partir de la respuesta de la Ministra de Turismo Silvina Arrieta a un pedido de informes tomó conocimiento que el traspaso no fue efectuado aun, resaltó que debe completarse administrativamente el traspaso y luego comenzar la instancia de la concecion, la cual debera contar con el conocimiento y la participacion ciudadana en la decision, ya que se trata de un proyecto largo plazo y de gran envergadura. Señalo tambien la necesidad de que esta propuesta contenga tambien posibilidades mayores de trabajo para los barilochenses

Por otra parte se refirio a las expectativas de su espacio, Cambiemos de cara a la eleccion de octubre. Fue una muy buena eleccion la de cambiemos, dijo.

En este sentido, se mostró optimista de cara a octubre, ya que la gente de la provincia elegirá teniendo muy en cuenta la gestión del Gobierno Nacional. Consideró que solo en parte se nacionalizó la eleccion, ya que se ponía en juego también la opinión de la gente sobre el gobierno provincial. .

Respecto de la elección de octubre, basó su confianza en que cambiemos logre una banca, en la gestión nacional que comienza a mostrar hechos concretos y en el impulso del ultimo domingo. Confió en que la gente acompañe a la candidata de Cambiemos y Río Negro le aporte al oficialismo nacional un Diputado mas.