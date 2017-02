Albrieu cuestionó a quienes criticaron la presencia de Massa en la Fiesta de la Manzana

Viedma.- Con cierta ironía y provincializando su análisis de la visita de Sergio Massa a General Roca y su participación junto con el Intendente Martín Soria del acto central de la fiesta de la manzana, el legislador Luis Albrieu salió al cruce de las opiniones críticas que surgieron de sectores del peronismo.

Veo con preocupación como compañeros que pertenecen al campo popular ponen el acento en la presencia de Sergio Massa en la Fiesta de la Manzana, cuestionando que lo haya recibido el anfitrión e Intendente de General Roca Martín Soria, con comunicados que pretenden reivindicar a un sector del Peronismo por encima de otros.Cuando Cristina vino a Roca, Soria era Kirchnerista; cuando Florecio Randazzo vino a Roca , Soria era Randazzista; cuando Scioli vino a Roca, Soria era Sciolista. Por eso me pregunto: no será que Soria es Peronista?.Aunque en realidad, la verdadera incógnita está en saber por qué todos quieren sacarse la foto con Martín Soria?; será porque es un dirigente joven con excelente gestión y que visualizan como el futuro Gobernador de la Provincia?.Acaso son más Papistas que el Papa? Si la misma Cristina Fernández de Kirchner, habló de un frente amplio en contra del neoliberalismo de Macri, o acaso tienen un interés mezquino y personal en vista al 2019?.O será que demuestra que cuando se es administrador y un político eficiente, las cosas se hacen bien, tan bien que se realiza una fiesta con convocatoria superior a la mitad de la población rionegrina. Quizás sea por eso que todos se quieren sacar fotos.

Me preocupa también compañeros que fijan postura clara en este tema y se rasgan las vestiduras, pero no fijan públicamente postura ante la acusación a un Legislador de JSRN de la violación de una menor de 19 años y dan quórum para otorgar una licencia, cuando ese tema tendría que haberse debatido en el recinto.Se lo toman demasiado en serio, y en definitiva no es más que la presencia de un Diputado Nacional en el marco de una de las Fiestas más importantes del país junto con otros Diputados Nacionales.Ladran Sancho, señal que cabalgamos….