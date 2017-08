Alejandro Palmieri: “La gente voto pensando en Cristina y en Macri”

Viedma.- “A cada paso que uno daba durante los comicios, se la pasaba escuchando los nombres de Cristina y de Macri”, contó el legislador Alejandro Palmieri, de Juntos Somos Río Negro, quien consideró que “la Argentina aún está saldando una pelea pendiente entre los que llegaron para intentar cambiar, y los que no se resignan a irse”.

Luego de aclarar que “obviamente haremos un mea culpa y un análisis de cara a octubre”, consideró como una falta de respeto al electorado proyectar los resultados al ámbito provincial.

“Creo que algunos dirigentes del Frente para la Victoria, que buscan arrogarse la interpretación del electorado para vaticinar un futuro provincial, adoptan una actitud irrespetuosa respecto de lo que la fuente fue a votar. Porque está claro que no fueron a votar ni Gobernador, ni Intendente, ni Presidente”, advirtió el titular de la bancada oficialista en la Legislatura de Río Negro.

“De hecho – agregó- cuando recorremos Roca, hay una gran disconformidad con la gestión municipal por la inexistencia de políticas de contención en los barrios de la ciudad, donde hay demandas esenciales sin atender”.

Aseguró que “eso no es lo que se votó ayer, porque creo que se mira esta gran disputa que no se termina de cerrar”, y en ese sentido advirtió que “es seguro, conociendo a algunos personajes de la política provincial, que intentarán usar el resultado pero sabemos qué eligió la gente, y creo que ellos -en el fuero íntimo- también saben qué se votó”.

Sobre el desarrollo de los comicios destacó que “todo el mundo sabía lo difícil de esta elección, con el escenario nacional actual”. Hubo una polarización absoluta en cada una de las provincias. “En Córdoba por ejemplo, donde hay un gobierno provincial con buena aceptación, el candidato era el vicegobernador y ganó el ex árbitro Héctor Baldassi”.

Siguiendo con esta línea, reconoció que “era una patriada instalar una propuesta provincial, absolutamente nueva. Una propuesta política que dio buenos resultados a nivel provincial, que fue apoyada para gobernar la provincia. Pero creo que la famosa grieta, que es muy profunda y difícil de saldar, nos terminó afectando”.

De todos modos, aclaró que “creo que es un resultado peor a lo esperado, pero no por eso vamos a bajar los brazos. Es nuestra meta seguir consolidando un proyecto que es bien recepcionado”.

“El mensaje que vemos es que, el nuestro es un partido muy joven aún, con mucho por trabajar y recorrer”, señaló Palmieri en declaraciones radiales.