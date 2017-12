Allanamiento Universidad del Comahue, Odarda afirmó que se vulneró la autonomía universitaria

Viedma.- La Senadora nacional Magdalena Odarda, manifiesta su rechazo al allanamiento llevado a cabo en las residencias universitarias de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue, con sede en Gral. Roca, el pasado fin de semana, y remite un pedido de Informes a la Ministra de Seguridad de la Nación.

Odarda pidió por escrito información detallada acerca de los motivos que originaron el allanamiento que irrumpió en las residencias vulnerando en principio, el artículo 31 de la ley de educación superior 24521 que prohíbe que la fuerza pública ingrese en las instituciones universitarias “si no media orden escrita previa y fundada en juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”, según reza la misma.

A su vez, la irrupción, que no tendría la firma del juez competente en la orden judicial, estaría infringiendo el artículo 19 de la Constitución Nacional, con el agravante que fue impedido el ingreso, por las fuerzas de seguridad, de los abogados de la facultad que trataron de intervenir.

La Senadora solicitó en tres puntos a la Ministra Bullrich, que;

1.- remita copia de la orden judicial que autorizo dicho allanamiento, en el cual consten los fundamentos de la medida.

2.- remita copia del acta policial labrada a continuación de la realización del mencionado allanamiento.

3.- indique porque no se permitió el ingreso de abogados de la FADECS en momentos del allanamiento, ni se avisó con anticipación a las autoridades universitarias respecto de esta medida.

Odarda expresó que este hecho constituye un acontecimiento grave que no debe ser tomado al azar en un contexto social delicado, donde, afirmó “se persigue a los ciudadanos en lugar de a la delincuencia organizada y a las mafias corruptas y el narcotráfico”.