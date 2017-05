Aportes no reintegrables a municipios por 450 millones y el Plan Castello gana en consenso legislativo

Viedma.- “Estamos a las puertas de una ley histórica, que va a potenciar todas nuestras economías regionales, con obras estratégicas que cambiarán el futuro de nuestra provincia”, fue el resumen que realizó el presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri, al culminar la reunión plenaria de comisión, donde se cerró el debate en torno al proyecto de inversiones “Plan Castello”, Según la agenda legislativa, este miércoles 24 se tratará en sesión parlamentaria el proyecto en cuestión. Una de las novedades que surgió del intercambio entre representantes del oficialismo y de la oposición, fue que el pago del 50 por ciento de los fondos que van a administrar los municipios (unos 450 millones de pesos), lo afronte el Tesoro Provincial. De ese modo, cada intendente recibirá cerca de 11,2 millones de pesos en carácter de aporte no reintegrable.

La semana pasada la oposición presentó un escrito con cuatro propuestas de modificación, y ante esa demanda Palmieri aclaró que “hemos sido permeables a cada solicitud, y luego de haberlo trabajado con el Gobernador (Alberto) Weretilneck, se le ha dado respuesta a cada ítem”.

Por ejemplo, se garantizará la administración del fondo fiduciario en forma externa a la administración provincial, además de la creación de una comisión de seguimiento, integrada según representación parlamentaria.

Tendrá el rol no solo de hacer el seguimiento y control de las inversiones, sino que además -por mayoría especial de dos tercios-, resolverá la priorización de las obras en caso de ser insuficiente algún tramo del financiamiento. Estará integrada por 5 miembros del oficialismo, 4 de la primera minoría, uno de la segunda y otro de la tercera minoría. Así, con 11 miembros, cada decisión deberá contar con el aval de 8 de sus miembros.

Al momento del cierre de las intervenciones, Palmieri manifestó que “coincido con el presidente del bloque del Frente Para la Victoria, Alejandro Marinao, en que ha primado el sentido común y el respeto”, y agregó que “se pudo avanzar con propuestas claras y objetivas”.

El titular del bloque oficialista también se refirió a la exigencia de mayoría especial de este proyecto, y adelantó “me permito ser optimista en cuanto al acompañamiento que tendrá el plan Castello en la próxima sesión”, y vinculó esa situación a que “fueron varios meses de trabajo durante los cuales recibimos inquietudes de todo tipo, y tuvimos mucha participación de intendentes, instituciones y oposición parlamentaria”.

Sobre la decisión de no exigir a los municipios el pago del 50% de los recursos que van a ejecutar los intendentes, Palmieri reconoció que “fue una decisión muy trabajada, porque representa mucho esfuerzo de la provincia”, que implicará hacerse cargo del pago de unos 450 millones de pesos, algo no previsto en el proyecto original.