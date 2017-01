Apuntes de la semana

El gobernador Alberto Weretilneck, en un mensaje televisivo, con cara de preocupación, mediante un discurso detalladamente estudiado y a días de haber cumplido 6 años al frente del gobierno de la provincia, anuncio un ajuste en los gastos públicos, para evitar caer cesación de pagos. En síntesis, con el déficit que tiene la provincia, casi de tres mil millones de pesos, hoy no está en condiciones de garantizar las prestaciones básicas. El ministro de Economía ya lo había comunicado el día anterior luego de la reunión de gabinete, “se reducirán las erogaciones en gastos corrientes, viáticos, bienes de uso y se revisará todo lo concerniente a guardias y horas extras en Salud Pública, y licencias en Educación y el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia.”

En el mensaje a la provincia, recurso que utiliza muy poco el Gobernador, no hubo una sola autocritica al porque de la grave situación planteada. Weretilneck, dejo de achacarle a los gobiernos radicales la causa de los males de la provincia para pasar directamente a responsabilizar la política económica nacional, “prácticamente todas las transferencias nacionales han estado muy por debajo de lo estimado y de lo que marca la inflación. Esta carencia de recursos nacionales, sumado al incremento natural de los gastos como consecuencia del aumento de precios por la inflación, ha hecho que tengamos este déficit”. No se acordó de los fondos que ingresaron por la recontractualización petrolera y mucho menos de su repetido latiguillo de hace apenas un año y medio cuando recalcaba que por primera vez en 30 años Río Negro no había recurrido a endeudarse para funcionar.

Además de los recortes en las distintas áreas del Estado, les pidió a los trabajadores públicos y particularmente a su dirigencia que acompañen en esta etapa, limitando el porcentaje de aumento salarial al 17%. Con lo cual es de manual, que se avecinan conflictos con los gremios estatales, con el agravante, como ya lo dijeron algunos gremialistas, si de parte del Gobernador y sus funcionarios no hay señales de austeridad y sacrificio como el que se les demanda a los empleados.

Con este panorama, el gobierno, que no sinceró las causas del déficit, ni su responsabilidad. Da algunos pasos en falso. Como el hecho sucedido en el Ministerio de Seguridad en el que un empleado fue removido de sus funciones por las opiniones que emitió en la red social Facebook. (Se conoció un audio que lo corrobora) En primer lugar está el avasallamiento a la libertad de expresión de las personas, que no puede ser limitado por su condición de empleado y lo que agrava más la situación es que quienes tienen que garantizar ese derecho, son quienes lo violan. Es un ejemplo que le hace mal al sistema y deja en claro el poco apego a los valores democráticos y republicanos de los funcionarios responsables. Que en una segunda instancia flaco favor le hacen al Gobernador que el día anterior a esto les solicito a los empleados públicos su acompañamiento en esta etapa.

La semana pasada, debido a problemas técnicos, “Apuntes de la semana” no fue publicada. Esa semana los rionegrinos habíamos escuchado de parte del Gobernador los detalles de su ambicioso plan de obras públicas, que requiere de la emisión de bonos (deuda) para colocar en el mercado financiero internacional y conseguir los fondos necesarios. En un primer momento se habló de una plan de obras por 500 millones de dólares, luego se dijo que llegaría a los 800 millones de dólares, cosa que el gobernador no preciso, ya que la propuesta es a discutir con los Intendentes y Legisladores, cuales de las obras en carpeta, son más prioritarias que otras. Con lo cual Weretilneck, limito una de las críticas que se hacían desde la oposición y fiel a su estilo se puso en el centro de escena, al definir la agenda de los partidos políticos.

Sabido es que para lograr hacer realidad las obras que detallo el Gobernador en un marco de amplia participación institucional que tuvo ese día el salón gris de la casa de gobierno, es necesario el aval legislativo, para el cual son necesarios los dos tercios de los votos de la Cámara.

Cada fuerza comenzó con la evolución de la situación y todos los ojos estuvieron puestos en la reunión del Consejo provincial del peronismo, que se reunió en Las Grutas y del que quedaron algunas conclusiones, como la de conformar una comisión que haga un seguimiento del proceso, encabezada por Martín Soria y puso como condiciones para acompañar que “los móntos que ingresen en las arcas provinciales, como consecuencia del endeudamiento, tendrán como único destino la ejecución de obras públicas. Que el cincuenta por ciento (50%) del total de los fondos deberán ser asignados y distribuidos entre los municipios y a los fines de asegurar la ejecución y pago de las obras públicas la constitución de un Fondo Fiduciario que estará compuesto por la totalidad de los fondos.” No fue un no rotundo a las intenciones de Weretilneck, si a esto le sumamos el acompañamiento del Senador Picheto (lejos de irse de la política provincial) como ocurrió en la semana. El vaso esta medio lleno para Weretilneck.

También los Intendentes radicales, enrolados en Cambiemos, se manifestaron y si bien no mostraron críticas, hicieron hincapié en la capacidad de endeudarse del Estado provincial como de los municipios, con lo que le abrieron la puerta a la plena participación del gobierno nacional en la discusión. Entendible si tenemos en cuenta que a única legisladora de la UCR, Soraya Yahuar, no participo del encuentro. Tampoco su hermana la Intendenta de Los Menúcos.

Cada sector mostró sus cartas. La pelota la tiene el gobierno que depende de su capacidad política para lograr su objetivo.