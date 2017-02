Apuntes de la semana

Nada de lo que pasó sorprendió. La intención del gobierno de llevar adelante una reforma educativa como la de nivel medio, a fuerza de resoluciones y decretos, desnudando la falta de consenso dentro de la comunidad educativa provincial, se convirtió en el escenario donde se dio la primera batalla del año.

El gremio docente, activo en sus reclamos, impidió la realización de las asambleas, mediante las cuales se designan cargos en los distintos establecimientos educativos. Con medidas de acción directa, esto es bloqueando los ingresos, la Unter dejó en claro que está dispuesta a ir a fondo en el conflicto con el gobierno. Mientras espera una resolución judicial sobre los decretos del ejecutivo que modificaron la estructura de la escuela media. Con una nueva conducción, legitimada en la última elección, los maestros saben que la discusión salarial, será la madre de las batallas y lo que vimos hasta ahora es solo una muestra.

Con el gobernador, avanzando en sintonía con el gobierno nacional, a quien recurrirá tanto Weretilneck, como los demás mandatarios provinciales buscando una ayuda que le dé algo de margen para superar la propuesta del 17% de aumento para todo el año. Todo pareciera que se encamina a un gran conflicto donde las víctimas, volverán a ser los alumnos y sus familias, ya que como están planteadas las posiciones, va a ser difícil que comiencen las clases.

Si bien, el gobierno nacional, no hizo más que sincerar la realidad de la educación pública en el país, esto es que está en manos de las provincias y por lo tanto son los Estados provinciales los que deben definir la política salarial. Les dejo a los gobernadores la alternativa de recrear un esquema que el año pasado les dio resultados, con la devolución del IVA y es la negociación en bloque. Lo dijo el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey “entre las variables para discutir, una es la inflación, otra es la recaudación y el tercer punto es la fuente de financiamiento”, tras lo cual afirmó que “la combinación de esos tres factores son los que terminan llevando a ese porcentaje que en cada provincia se podrá discutir”. En esta última variable se encuentra el pedido que la próxima semana le harán al gobierno nacional para que actualice los recursos del fondo educativo para sentarse a negociar con los gremios. En Río Negro, será con un telón de fondo oscuro, que es el que originó la unilateral decisión del gobierno de avanzar con la reforma del nivel medio. Los otros gremios estatales, ya mostraron sus pretensiones, ambos quieren recuperar lo que se llevó la inflación del año pasado, antes de discutir para adelante. Ate ya inició su plan de lucha, resta saber cómo llevara a delante su reclamo UPCN, siempre más cercano al gobierno.

En tanto comienzan a moverse las piezas de cara a las elecciones y cada fuerza política mueve las suyas. Donde se comienzan a observar movimientos es en Cambiemos. Seguramente en Río Negro sucederá lo que adelantó Ernesto Sanz, luego de la reunión de la UCR con Macri. Esto es que Río Negro, será de los distritos donde la fuerza libere la participación en las PASO, con la intención de potenciar la vida interna y así aumentar el caudal en la selección de sus candidatos. Ya lo dijo su presidente, Darío Berardi la UCR llevará candidatos propios. Esto más que una definición tiene que ver con las limitaciones de poder aglutinar bajo la impronta del radicalismo, ya no solamente al Pro, sino también a los Intendentes que cada vez se muestran mas lejos de la orgánica partidaria. Por el lado de la conducción radical, si bien se habla de buscar nombres nuevos, apuntando a una renovación de sus figuras. Contradictoriamente la disputa está centrada entre dos históricos dirigentes, por un lado el viedmense Fernando Chironi y por el otro el conocido dirigente de General Roca y ladero histórico de Daniel Sartor, Alejandro Betelú. Ambos, además de los distintos cargos que han ocupado, fueron candidatos en las PASO anteriores. De renovación, nada.

Pero no son los únicos, por el lado del Pro y de la mano de Sergio Wisky, Juan Martín, luego de de haber definido una suerte de campaña gráfica con su nombre, apeló a instalar, a través de los medios, una posible formula con la dirigente de Villa Regina Verónica Tofoni. Que fue desmentida por el Intendente de Viedma José Luis Foulkes y desde el Pro se dijo que buscaran en Bariloche con quien completar la formula. Habrá tenido que ver con eso la larga charla que tuvieron los máximos referentes del Pro con la legisladora del Frente Progresista CC-ARI Daniela Agostino. No se habló de candidaturas, dicen, pero si acordaron una mayor cercanía en la tarea legislativa. En definitiva la política comienza a recomponer un espacio marcado por las divisiones.