Apuntes de la semana

En días en lo que comienzan a dejar verse como se perfilan los armados futuros de los distintos partidos políticos, en la provincia, cada palabra, gesto, foto o encuentro no deja de ser asociado a ello. Pasó con la Senadora Odarda y su “acercamiento” al gobierno. Lo que comenzó hace meses como una relación aceitada de viajes, encuentros, fotos y sobretodo gestiones en común entre el Vicegobernador Pesatti y Magdalena Odarda, tuvo su pico a principios de mes, cuando en Odarda anidaba aún, la idea de ser candidata a Diputada nacional aprovechando la eventual deserción de JSRN y se ilusionaba con una cosecha de votos importante aprovechando no solo su inserción provincial, si no la siempre buscada estructura gubernamental. Esta semana el gobernador Weretilneck, en línea con lo que viene diciendo desde el inicio del año, ratifico que su partido llevara candidatos propios, lo cual también fue un mensaje para quienes especulaban con un acuerdo politico electoral con el gobierno nacional. Hoy Odarda busca por todos los medios, sobretodo los de comunicación, diferenciarse del gobierno, ya sea por la Nueva escuela secundaria, como en el nuevo código de tierras. Desde el año pasado que la implementación de la reforma del nivel medio es parte de los reclamos que sostienen el conflicto con los docentes. Es decir, es bueno que la Senadora se involucre en tan importante debate, pero es inevitable asociar su posición, al cambio de estrategia electoral.

Las definiciones se comienzan a perfilar y en este sentido, el panorama mas claro es el del Frente para la Victoria, que tiene definido que será María Emilia Soria la candidata. Por peso electoral, instalación en la sociedad y por haber tomado la delantera en su campaña a la reelección como Diputada Nacional, Soria se encamina a encabezar una lista donde la discusión es por el segundo lugar. En esa disputa se anotan varios el ex Intendente de San Antonio Oeste, Javier Iud, que reclama un viejo compromiso; el legislador de Viedma Mario Sabatella, busca juntar lo que queda del kirchnerismo y el concejal de Bariloche Ramón Chioconi, que pretende hacer del padrón electoral de Bariloche su caballo de Troya. Otros como el Movimiento Evita que conduce la Diputada Nacional Silvia Horne, que supo contar con una gran capacidad de movilización al calor del kirchnerismo, amenaza con presentarse a las PASO .

Cambiemos trabaja en consolidar el acuerdo UCR-PRO y la intervención de este último oxigenó algo el espacio. En una primera definición el PRO acompañara a los candidatos de la UCR en las elecciones locales que se vienen, aunque su presencia en cuanto caudal electoral es escasa, como también escasa es la presencia de dirigentes propios, sobretodo en las localidades de la línea sur, el valor cualitativo de este entendimiento es clave de cara al armado futuro del cual la UCR pretende ser cabeza de lista.

El oficialismo, decíamos al inicio, a través del gobernador marco nuevamente la cancha confirmó que llevara candidatos propios y descarto cualquier alianza, irán solos. Toda una definición que, a priori, supone un crecimiento para el nuevo partido. Competir con una lista propia, en definitiva le permitirá a Juntos Somos Río Negro, poder mantener su línea de pensamiento, basada fundamentalmente en un discurso federalista que, aunque difícil de lograrlo, intentara gambetear el escenario que se pre anuncia de polarización, entre los dos lados de la “grieta”. Evitar que esa tensión minimice su presencia.

Si de tensiones hablamos, el caso Lopez le introduce al oficialismo una nueva tensión, que probablemente tenga una profunda significación en la construcción política de Juntos Somos Río Negro.

En la semana hizo declaraciones a la prensa el abogado de Luis Abramovich, el ex jugador de Boca Juniors acusado, junto con el legislador Rubén López de abuso sexual por dos jóvenes. Oscar Pineda, de él nos referimos, es un experimentado abogado del Alto Valle de profundos e importantes conexiones con el poder político provincial, en la radio que el gremio de camioneros tiene a la vera de la Ruta 22, ataco duro a la Legisladora Marta Milesi, de quien dijo que “debería leer la constitución y no prejuzgar a su defendido”, a quien ” por una causa política no se lo van a llevar puesto” agregó. Llaman la atención las palabras de Pineda, por un lado atacando a Milesi la primera legisladora de Juntos Somos Río Negro (JSRN) que condeno el hecho y marco desde el inicio de este tema una divisoria de aguas muy clara “o se condena el abuso o se es cómplice”. Lo otro que dijo Pineda es que la causa es política y aquí debemos hacer honor a la verdad y dejar en claro que no hay cuestión política alguna que requiera de abuso sexual alguno. Nada que ver con la política tiene un caso de abuso sexual. Si tiene una lectura política la resolución del caso Lopez y como se posicione el gobierno es muy importante. Milesi puso claramente una definición meridiana a tomar y más allá de los votos, las 3 mil fichas de afiliación de las que se jacta Lopez, el novel partido tiene ante si una discusión ética que resolver y como la resuelva marcara a fuego a una fuerza que nació casi exclusivamente basada en cuestiones geopolíticas y económicas. Este condenable hecho, pone a JSRN ante una discusión ético-política que no se resuelve dejando que actué la justicia como técnicamente corresponde, si no tomando una posición basada en valores.