Apuntes de la semana

Hoy casi veinte mil ciudadanos de nueve municipios, estan habilitados para votar en sus pueblos. Nueve son los municipios que renuevan parcialmente sus concejos deliberantes, salvo en Los Menucos y Jacobacci, donde también eligen convencionales constituyentes que tienen como tarea aggiornar sus cartas orgánicas.

Esta elección si bien es el primer gran test electoral, el único hasta aquí fue Catriel, donde el oficialismo tuvo una victoria, que si bien fue amplia, no dejo de llamar la atención la merma de votos que tuvo Juntos Somos Río Negro en relación a la elección del 2015.

La jornada de hoy tiene particularidades, impensadas. Que el partido de gobierno, no haya presentado listas en todas la localidades, deja en evidencia, por un lado la estrategia de Weretilneck de no competir contra los Intendentes “amigos” y neutralizarlos para la elección de Diputados Nacionales, donde el gobierno se juega el destino de gran parte de su proyecto político. O se consolida como primera fuerza electoral o le quedaran dos años de gestión, que tendrá mucho de “pato rengo” (como llaman los norteamericanos al último año de su presidente).

Si bien JSRN no está presente en todas las elecciones, si lo está en Jacobacci, donde esta semana quedo en evidencia el manejo discrecional de recursos estatales para la campaña electoral, que hace el gobierno provincial. El escándalo se desato el pasado sábado, mientras el Gobernador se encontraba en la localidad, le informaron al Intendente Toro de un envío de colchones, frazadas, chapas y alimentos por “error” al municipio, cuando en realidad estaban destinados al centro administrativo provincial. Que en los últimos días funciono como un virtual local de campaña del oficialismo. Una vez desatado el escándalo Toro, en una pirueta dialéctica despego a Weretilneck y apunto a sus referentes locales. Error o no, lo cierto es que desde Viedma metieron mano en la campaña y hacia allí marcho el Secretario General de la gobernación, ex jefe de campaña de Weretilneck.

La otra particularidad, que va a dejar la jornada electoral es la elección del concejal de Pomona, donde el justicialismo es el único partido que presenta candidatos. La hegemonía que supo construir la legisladora y ex Intendenta María Maldonado, su marido es el actual Intendente. Sumado a ello, el guiño del oficialismo hacia Maldonado, al no presentar candidatos y con una UCR desmoralizada y también si candidatos. Hoy en Pomona se vota una sola lista. Hecho inédito en la provincia, en esta etapa democrática.

A ultima hora se sabran los resultados y todo indica, que no habra vencedores, ni vencidos.

A diez días de la próxima sesión de la Legislatura, el oficialismo avanza sin pausa en la presentación de las obras del Plan Castello. Con Alejandro Palmieri como la figura destacada en cada región donde se presentaron los proyectos de obras a realizar, hay un trabajo de búsqueda de consenso que esperan ver coronado con los dos tercios de los votos en la cámara, que habiliten el endeudamiento. Se viene días de mucha “rosca política”. El objetivo, sumar por lo menos 4 votos del Frente para la Victoria que le permitan al oficialismo ya sin Rubén López en su bloque, llegar a la mayoría especial que se exige para estos casos. No será fácil, Soria promete mano dura con quienes voten por fuera del bloque, todo indica que habrá mandato partidario para los legisladores. Veremos si todos lo acatan o algunos emulan a los legisladores radicales, que con mandato partidario en contra, igual acompañaron al gobierno y votaron la renovación de los contratos petroleros en el 2014. Lo que vino después ya es conocido.