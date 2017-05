Apuntes de la semana

Cuando la semana apuntaba a ser consumida entre los análisis de las elecciones municipales del ultimo domingo y el debate en la Legislatura del Plan Castello, Weretilneck, desde el otro lado del mundo, en el marco de la gira presidencial por Dubai, China y Japon, anunció el lunes que firmaría en China el inicio de lo que será la instalación de una planta de energía nuclear. La planta producirá energía eléctrica y demandara entre 4 y 5 años de construcción, con una inversión de 8 mil millones de dólares, la ocupación de 4.000 operarios y unos 800 empleos calificados para su operación.

Sin dudas una noticia que eclipso los temas del momento y por lo tanto disparo opiniones de un lado y otro. A favor y en contra. Los recaudos medioambientales, la falta de consulta a la sociedad rionegrina ante semejante iniciativa y otras voces críticas que también pusieron en duda la capacidad de control del Estado, se alinearon entre los primeros argumentos en contra del anuncio. Automáticamente aparecieron las obligadas referencias a Chernóbil y a Fukushima, centrales nucleares que sufrieron accidentes con secuelas irreversibles y permanentes. La versión oficial de este debate que comienza, paso por dar una dimensión mundial a la instalación de la planta, destacando los protocolos y mecanismos de control que lleva adelante la autoridad global en la materia, ya que la envergadura de la planta supera cualquier posibilidad de control provincial como nacional. Obviamente la referencia a la transformación energética de la provincia a partir de la posibilidad de generar energía eléctrica y la voz autorizada y con mucha legitimidad social del INVAP que además de venir trabajando en el tema hace 8 meses, dijo el Gobernador, su presidente Horacio Osuna, hablo de un diseño moderno y seguro, con riesgos que son inherentes a cualquier actividad industrial.

Son siete los potenciales lugares donde instalar la planta. El debate recién se inicia y seguramente lloverán los amparos judiciales, paralelamente a la disputa de aquellos que quieran la radicación de la planta en su zona. Una constante de los casi 500 lugares del mundo donde se construyeron plantas nucleares.

Las elecciones municipales del pasado domingo, como dijimos al comienzo, dispararon análisis de distinto tipo. Ninguno, por lo menos público, que se saliera de lo esperable de acuerdo a su pertenencia. La situación generada por el “error” cometido en el envió de vituallas electorales al Intendente de Jacobacci, cuando debían ir al centro administrativo provincial, derivo en un escándalo que desandando la semana dio paso a las acciones que lleva adelante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la justicia.

La foto que dejo la elección, ubica en inmejorables condiciones al oficialista JSRN, la fuerza se presentó en dos localidades y gano en ambas, con un bonus track que le entrego la Intendenta de Los Menucos, quien luego de ganar con un 76% de los votos, se despegó de la conducción radical y le agradeció por su triunfo al gobernador Weretilneck. Si bien la elección de los 9 municipios no puede traspolarse a la provincia, desde lo político no es menor el optimismo y la confianza en sus propias fuerzas que se respira en el oficialismo. El Frente para la Victoria, destacó su triunfo en Darwin sobre el radicalismo y haber mantenido su predominio en los municipios que gano. Para la UCR a priori parecía auspicioso el resultado, pero apenas aclaro el lunes aparecieron las diferencias. La gran triunfadora Intendenta Mabel Yahuar, cada vez más cerca de Juntos Somos Río Negro, criticó duramente la gestión de Berardi, “vino a Menucos y no paso a visitarme”,”el único que pidió votos para nuestra lista fue el Gobernador”, disparo, sabedora del peso de sus palabras.

El radicalismo que tenía convocada su convención provincial para el día de ayer con el único objetivo de aprobar la conformación de Cambiemos, logro con el voto de una amplísima mayoría lo que hace tiempo no podía. Pasaron tres años de aquella convención en Darwin donde no se pudo construir Cambiemos y que fue el principio de la diáspora que aún sufre. Hay mucho mas del radicalismo, las diferencias cada vez más profundas entre Intendentes y el tándem Berardi-Daniel Sartor que conducen el Comité Central. Que hace Sartor en la conducción? se pregunto el Intendente de Valcheta Yamil Direne al cuestionar el alto perfil que aquel tiene en cada paso del radicalismo y la falta de un cargo provincial en el partido.

“Responsabilidad política”, fue la definición que como un eufemismo inapelable utilizaron desde el oficialismo para pedirle al bloque del Frente para la Victoria que vote el Plan Castello. Un crédito de 580 millones de dólares para destinarlo a obras de infraestructura, que compromete a futuras gestiones y generaciones de rionegrinos.

La necesidad de aprobarlo con una mayoría especial de dos tercios hizo que desde el gobierno se dispusieran a no dejar nada librado al azar de cara a la sesión del próximo 24. Primero fueron dirigentes sociales, empresariales y gremiales los que sumaron sus voces al pedido de aprobación. Luego con mucho más ascendencia sobre los legisladores fueron los Intendentes que llegaron a Viedma para dar su visto bueno. Unos treinta Intendentes se manifestaron a favor. Queda una semana, en la que será definitoria la posición del bloque del Frente para la Victoria, que no fijo una posición orgánica.Hay rumores de cuatro legisladores que votarían junto al oficialismo.

Sabida es la oposición del Presidente del partido e Intendente de General Roca Martín Soria. Este, en enero luego del anuncio, en una reunión del partido celebrada en Las Grutas, impuso condiciones. Alguna imposible de cumplir, como por ejemplo que el 50% del total se canalice a los municipios, se habla de un 10%. Además quieren garantías de que su destino sean las obras, son varias las críticas al destino de los fondos petroleros producto de la recontractualizacion del 2015 y otra cuestión que a medida que nos acercamos a la sesión comienza a ser más tenida en cuenta y es la decisión de que el bloque vote de acuerdo a lo que resuelva el partido so pena de iniciar un proceso de sanciones internas, similar al que llevara adelante Carlos Soria con aquellos dirigentes que durante la hegemonía del radicalismo fueron parte de los distintos gobiernos provinciales. Pero la política, no repara en amenazas, ni en sanciones disciplinarias. La posibilidad de los legisladores de definir obras para su zona, el interés de los Intendentes en lograrlas para sus municipios y la especulación del rédito a obtener, conforman un combo difícil de despreciar.