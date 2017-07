Apuntes de la semana

La campaña está en marcha. Primer turno electoral con un gobierno nacional no peronista comenzó con un escenario que no todos creían posible, Cristina Fernández de Kirchner candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Obliga al gobierno a confrontar su modelo con el que estaba vigente hace un año y medio y que gobernó la última década.

Peligroso para una gestión, que si bien a partir de sincerar los números comenzó un proceso de reducción de la inflación que se empieza a sentir, aun no pudo con una recesión que golpea en el bolsillo, que no ha logrado mostrar signos de mejora para un tercio de la población que vive debajo de la línea de la pobreza y sin síntomas de reactivación que auguren un aumento en el empleo.

El gobierno confía en sus convicciones y se juega entero a confrontar con la ex presidenta, planteándole a la sociedad dilemas éticos que ubican lo malo en el pasado, la corrupción, el autoritarismo y la intolerancia, convocando a un futuro en el que luego del esfuerzo presente se viva mejor y con decencia.

Por su parte Cristina Fernández de Kirchner, se detiene en la discusión es económica, Macri nos desacomodo la vida dijo en su presentación, donde se mostró tolerante e inclusiva. Reivindicando la gestión pasada. Por su parte y consolidándose como tercero en discordia, Sergio Massa alterna entre propuestas para mejorar el poder adquisitivo hoy sin esperar el futuro al que convoca el gobierno, con acciones simbólicas contra la corrupción, como el desafuero a futuro que firmo junto a sus candidatos. De cómo conjuguen estas propuestas las urnas depende el futuro de cada fuerza y la relación de poder en el parlamento que viene. No se elige Presidente, que aunque parezca una verdad de Perogrullo es necesario aclararlo, ya que el bombardeo discursivo y mediático de la campaña, siempre instala un escenario casi terminal “ o nosotros o el abismo”.

El recorte, del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires deja fuera las elecciones de medio término en el parlamento provincial bonaerense, en el intento de sintetizar en las grandes corrientes nacionales la oferta electoral, que aunque no se reflejen directamente en Rio Negro, determinara gran parte de la discusión pública.

Así planteada la situación en la provincia de Buenos Aires, se replica en casi todos los demás distritos, excepto en algunos, como Rio Negro donde el panorama es algo distinto.

Conducido bajo el liderazgo excluyente del gobernador, el oficialista Juntos Somos Río Negro estrena partido en esta elección. Fabián Gatti acompañado de por Mónica Balseiro fueron los ungidos por Weretilneck para encabezar la lista de candidatos a Diputados. Después de haber logrado hábilmente concitar toda la atención en quienes serían los candidatos, sorprendió eligiendo a un coterráneo con el que los une una larga historia de encuentros y desencuentros. Tal vez por eso muchos especulan que la elección de Gatti, también tiene que ver con la intención de recobrar el municipio de Cipolletti hoy en manos de Cambiemos. En el oficialismo saben que la elección se nacionalizara y en principio se observa, en el comportamiento de sus principales espadas una diversidad de opiniones y consideraciones que, creo le terminaran dando más frutos que si intentaran uniformarlas. Wertilneck, se ha convertido rápidamente en un aliado de Macri, situación que capitaliza muy bien, sobretodo teniendo en cuenta las urgencias financieras que resuelve gracias a la aceitada relación. Ejemplo de ello es la veloz autorización que recibió de Nación para colocar un bono de 1800 millones de pesos que le permitieron afrontar vencimientos y liberar recursos para los salarios de junio y el medio aguinaldo. Pedro Pesatti, por su parte, no escatima elogios al modelo K y bajo el paraguas del federalismo marca diferencias con iniciativas como la de la gobernadora de Vidal de resucitar el fondo del conurbano bonaerense, lo que significaría una merma cercana a los mil millones de pesos anuales para la provincia. Además de un dato que la pata peronista de JSRN, no deja de repetir, el Kirchnerismo nunca perdió en Río Negro. Dos caras de una misma moneda, juntar votos por derecha y por izquierda, el viejo truco del policía bueno y el policía malo. Demás está decir que en el oficialismo no habrá competencia en las PASO.

El peronismo con un piso electoral histórico que ronda el 30% cabalga sobre el liderazgo de la familia Soria y conformo una formula con un dirigente de Bariloche de una importante inserción partidaria, pero de escaso predicamento en la sociedad de la ciudad más grande de la provincia, el concejal Ramón Chioconi. Con una situación lamentable, como lo es la ”bajada” por motivos meramente formales de la lista que encabezaba el legislador viedmense Mario Sabatella. Avanza sin mirar mucho a los costados, aunque eso signifique la ruptura del bloque de legisladores provinciales que sufrió la escisión de Sabatella, quien rápidamente se constituyó en un bloque más con todas las prerrogativas que ellos significa, desde la incorporación a la Comisión de Labor Parlamentaria como en la disponibilidad de recursos para funcionar. El peronismo rionegrino, no tendrá competencia en las PASO

Por su parte Cambiemos apuesta su suerte a la nacionalización de la campaña y a que el gobierno nacional mejore en la consideración de la gente, cosa que de acuerdo a sondeos que han trascendidos, está lejos de ser una realidad. Con una formula encabezada por el radicalismo, Lorena Matzen es la primera candidata a Diputada acompañada por Sergio Capozzi, de Bariloche, presidente de la Fundación Pensar, pretendida usina de ideas del PRO en la provincia. Con un proceso escandaloso que llego a los medios de prensa nacionales, en Cambiemos tampoco habrá competencia en las PASO. La pretensión de los Intendentes de Valcheta, Ingeniero Huergo, Darwin, Fernández Oro y Sierra Grande de que este último fuera candidato por afuera del oficialismo partidario se vio coartada por “órdenes de arriba”, que quedaron perpetuadas en un audio en el que el interventor del PRO confiesa la forma poco ortodoxa de bajar la lista. “O la bajan o no reciben un puto ATN mas en su vida”. Mostrando una metodología condenable por donde se la mire. Como si eso no hubiera sucedido la candidata a Diputada de Cambiemos, Matzen arrancó la campaña sumándose a las críticas a las PASO con argumentos economicistas. Dijo que “con el dinero que se gasta en las PASO, tres mil millones de pesos podrían destinarse a impulsar las economías regionales”. Como si la democracia, como sistema de vida en el que cada ciudadano a través del voto define cual será el destino de la sociedad, estuviese por debajo o subordinada por la economía. Con un agravante, los radicales encuentran su razón de ser histórica, la bandera más importante que dio origen al partido hace 126 años, en la defensa del voto libre como herramienta de transformación y de igualación. No ponemos en duda las convicciones democráticas de la candidata, pero sorprendieron mucho más al ser dichas por ella que pertenece a un sector del radicalismo rionegrino que ha hecho de la reivindicación de la prosapia radical casi una cuestión maccartista.