Apuntes de la semana

Jose Luis Gonzalez.- Si repasamos la semana, en cuanto a acontecimientos políticos, a los hechos que por su trascendencia marcaron el rumbo de la cosa pública, nos encontramos con situaciones que se destacaron por lo desmedido.

El fin de semana pasado se conoció un audio en el que la ex radical, Silvia Morales, hoy legisladora de Juntos Somos Río Negro se despachaba con amenazas e insultos contra el Intendente de Villa Regina, Daniel Fioretti, de su mismo partido. La gestión, de este último era el detonante de sus exabruptos, pero la razón de fondo, sin dudas el resultado en las PASO. EL tercer lugar del oficialismo alter a todos y lo de Morales, marcó el principio de una semana en la que no encontraron el eje.

De ahí en más fue todo del Gobernador, que como nunca en los casi 6 años que lleva al frente del ejecutivo se lo vio superado por la situación. La relación entre el Ministro de Desarrollo Social y su segundo no era buena. La gestión al frente del área de niñez y adolescencia recibe críticas de propios y extraños, por su inacción. A la falta de recursos, no se la atenuó con acciones, sino que la apatía fue su característica. Fue la crónica de un final anunciado, cuando el gobierno informó sobre la salida de Daniel Badie y casi todo el equipo de funcionarios de la secretaria que conducía. Pero no es una salida que refrescó al gobierno, con la incorporación de nuevos aires. No encuentran reemplazos, lo mismo ocurre con la renuncia, un día después de la Ministra de Trismo Silvina Arrieta, en este caso Weretilneck, dejo en manos de los empresarios Barilochenses la formulación de una propuesta para conducir el ministerio. Una decisión, que ya tomaron otros gobernadores y no siempre han sido buenas las recomendaciones. Sin animo de cargar las tintas sobre esta gestión, recordemos que en tiempos de Miguel Saiz, los mismo empresarios propusieron a Omar Contreras, que a más de 6 años sigue recorriendo juzgados por dudosas operaciones, en las cuales, obviamente se vio muy beneficiado. Pero volviendo a lo que nos convoca, que son los hechos de esta semana, hasta mediados de septiembre no habrá Ministro de Turismo.

Weretilneck, ratificando su estilo de conducción personalista, busco a través de distintos reportajes en medios viedmenses, acercarse a la gente de la capital y se expuso a charlas sin filtro, lo cual es para destacar positivamente. Aunque una vez reconocido esto, lo que afloró en algunos de los reportajes fue un Gobernador, enojado, que se mostró destemplado, perdiendo su habitual calma. Se lo notó molesto, incómodo con el resultado que obtuvo en las PASO en Viedma. La ciudad del no, dijo. Lanzando una frase que hará eco por mucho tiempo. Echó funcionarios por la radio ante un planteo casi anónimo, se metió con un tema cerrado como el de las carreras de galgos, que lo único que logro fue darle un tema de campaña a Magdalena Odarda que de cara a Octubre y con la caída de la central nuclear, no tiene con que sostener su discurso.

La caída de la central nuclear anunciada por Weretilneck, se convirtió en ley, dándole un cierre a la peor semana del gobernó desde que es tal. En una sesión que será difícil de olvidar, por su final escandaloso, el oficialismo aplico su mayoría y ratifico la decisión del gobernador.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, entro el martes a la legislatura y el viernes fue aprobada, no por haber sido corto el recorrido parlamentario, dejo de ser intenso en cuanto a sus repercusiones. En medio del debate en comisiones el gobierno Nacional, mostrando una sólida posición y estrategia comunicacional, por un lado convoco al gobernador al despacho del Ministro del Interior, con quien se deberán seguir viendo las caras para negociar temas centrales, como la futura reforma impositiva que requiere de la unanimidad de los gobernadores y si bien se dijo que Frigerio le trasmitió las diferencias del gobierno de Macri con la decisión de retirarse del proyecto de la quinta central nuclear que se va a construir en el país, por otro lado, el Ministerio de Energia, se ocupo de manifestar el malestar por el abandono rionegrino. Informando los pasos dados, todos sostenidos por el entusiasmo de Weretilneck y sus principales funcionarios con el proyecto hasta que el resultado electoral no lo acompaño y descarto una inversión para la provincia de 8 mil millones de dólares, equivalente según la legisladora Agostino, a 88 presupuestos anuales de inversión en obra pública, si tomamos como base pare ese calculó al actual presupuesto 2017.

Un apartado especial se lleva la sesión del último viernes en el que se aprobó la ley que prohíbe la instalación de centrales nucleares en el territorio provincial, según reza el primer artículo de la norma, con una exclusión en su segundo y último artículo que habilita a la instalación de centrales nucleares de menor cuantía, producidas por el Invap. Que utilizan la misma energía nuclear, pero rionegrinas. Esta contradicción no hace más que dejar en evidencia lo coyuntural de la decisión del gobierno provincial. El debate en el recinto, se caracterizó por las chicanas cruzadas, entre los legisladores oficialistas, principalmente su presidente de bloque Alejandro Palmieri, autor intelectual del segundo artículo que busca garantizar el trabajo del Invap y Facundo Lopez, principal operador del gobernador. Y por otro lado Nicolas Rochas, delfín del presidente del Frente para la Victoria Martin Soria, que a contramano de la historia del peronismo fue en contra del desarrollo nuclear. El ánimo opositor, no les dejo ver que en el fondo se oponían a una bandera histórica del peronismo. Razón para que el presidente de bloque Alejandro Marinao se corriera del debate y de que el legislador Ariel Rivero, al momento de votar se levantara y no diera su voto a lo que considera una traición al peronismo. Fue Perón el que le dio al país la energía nuclear o algo por el estilo se escuchó en los pasillos de la Legislatura. La confusión y las chicanas no dejaron lugar para un debate interesante, la voz de la legisladora del Frente Progresista Daniela Agostino, le aporto algo de sentido común y racionalidad política a la cuestión. Desde la soledad de ser el único voto en contra, propuso una consulta vinculante y que se pida la opinión de las autorizadas voces científicas con que cuenta Río Negro, tanto en el Instituto Balseiro, como en el mismo Invap. Obviamente, la decisión estaba tomada. Y expuso de cada uno contradicciones que seguirán haciendo ruido en los días por venir. El peronismo, mostro sus diferencias, la tensión ideológica a la que Soria expuso a los legisladores por un lado y el costo político que pago el oficialismo con sus propias contradicciones, muestran que es un riesgo hacer política midiendo el pulso de la sociedad solamente. La política tiene que marcar el rumbo y los dirigentes asumir los costos de sostener sus ideas. Como también, los legisladores, mantener la calma y respetar a sus pares, las chicanas, rozaron la falta de respeto, en una sesión donde las barras aportaban lo suyo calentando el ambiente, casi se llegó a la agresión física entre legisladores. No se puede repetir. Además de sostener ideas, la política tiene o debería tener algo que el fragor del debate no debe hacer perder y es docencia. En los dichos y el los hechos.

La desaparición de Santiago Maldonado, nos tiene en vilo, el viernes hubieron manifestaciones en cada ciudad del país. Manifestaciones importantes. La sociedad reclama por la aparición de una persona que hace un mes fue a una marcha y después no se lo vio más. Objetivamente es así. Cualquier otra connotación, está de más. El reclamo, con sus formas empaña, por la violencia, pero debe ser atendido y es el gobierno nacional el que tiene la responsabilidad de encontrar a Santiago. El monopolio del uso legitimo de la fuerza le garantiza al Estado su integridad, lo legitima. Ahora bien ese monopolio es la garantía que tenemos para vivir en democracia. Para hacer realidad todos los días el imperativo ético con el que se construye desde 1983 nuestra sociedad, la vida y la paz. Por eso y por la familia de Santiago es que nos sumamos al reclamo.