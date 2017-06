Asesinatos de Cárdenas y Carrasco: la fiscalía quiere ir a juicio

Viedma.- El Fiscal de Cámara, Martín Lozada se opuso al planteo efectuado por la defensa de ex funcionarios del Poder Ejecutivo y la Policía provincial, acusados por los homicidios culposos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. “Se trata ésta de una nueva maniobra dilatoria dirigida a entorpecer el desarrollo de esta causa criminal”, destacó al fundar su posición. En ese marco requirió además, la realización del debate oral y público por los hechos sucedidos en la tarde del día 17 de junio de 2010 en Bariloche.

Agregó además que la realización del juicio en contra de los acusados resulta ser una exigencia procesal que permitirá desarrollar de modo minucioso la tesis acusatoria que hasta el presente se viene sosteniendo. A los imputados se le atribuye no sólo el homicidio culposo de los dos jóvenes sino también la comisión de lesiones de distinto grado sufridas por otras 13 personas

Según la Fiscalía, el ex Secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro, Víctor Cufré; el entonces jefe de la Policía de la Provincia de Río Negro, el Comisario Jorge Villanova; y quien fuera jefe de la Unidad Regional Tercera, Comisario Argentino Hermosa actuaron de manera negligente durante el transcurso de las operaciones policiales ocurridas entonces desarrolladas.

Tan es así que omitieron cumplir con los deberes a su cargo en un contexto de grave crisis en materia de seguridad pública y ciudadana. En cambio, optaron abandonar la ciudad y dirigirse a la localidad de El Bolsón, pese a los muy elocuentes indicadores que daban cuenta de ese estado de excepcional crisis.