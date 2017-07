ATE ocupa oficinas de educación en General Roca

General Roca.- Hace instantes la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió levantar la protesta que mantenía en la Escuela 323 de General Roca y dar inicio a la ocupación de la sede del Consejo Escolar Alto Valle Este 1 del Ministerio de Educación y Derechos Humanos en la misma ciudad.

Las medidas de fuerza decididas por el Plenario de Secretarios Generales para rechazar el nuevo Manual de Misiones y Funciones -que intenta imponer de manera unilateral el Gobierno- se anticiparon 48 horas en la ciudad, ya que la funcionaria local Silvina Biancalana comenzó a impedir y limitar el ejercicio de la actividad sindical en los establecimientos educativos de la zona.

“El Gobierno Provincial ha decidido atacar a todos los empleados públicos y descargar sobre sus espaldas las políticas de flexibilización y ajuste. Los aumentos otorgados todavía no los terminamos de cobrar, pero ya quedaron por debajo de la inflación”, resaltó el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar quien recordó que “las porteras y porteros de escuela han sido siempre uno de los sectores más castigados de la Administración e insisten con precarizar sus fuentes de empleo. No les aumentan el sueldo, pero sí el trabajo. Con el nuevo Manual de Misiones y Funciones, UPCN impulsa enfermedad y explotación”.

Cabe recordar que el Sindicato realizará mañana una Jornada Provincial de Protesta en el ámbito de la cartera que conduce Mónica Silva y que los porteros de escuela se movilizarán a todos los Consejos Escolares a partir de las 10 horas.

La nueva norma que intentan imponer con el aval de UPCN y que establecerá cuáles serán las obligaciones del Personal de Servicio de Apoyo (PSA), implica un sustancial retroceso en materia de derechos laborales, precariza aún más los puestos de trabajo y aumenta la discriminación para los trabajadores del sector.

El Gobierno que encabeza Alberto Weretilneck está llevando adelante un alarmante proceso de flexibilización en el Estado y en el caso de los porteros de escuela ha decidido aumentar el espacio físico a limpiar y obligarlos a realizar tareas altamente riesgosas sin ningún tipo de reconocimiento adicional.

Para ATE serán perjudicados más de 4.000 agentes que prestan servicios en todos los establecimientos educativos de la provincia, teniendo en consideración que el nuevo manual no resuelve la falta de personal, aumenta la cantidad de metros cuadrados a limpiar por portero, se agregan tareas altamente riesgosas para quienes las ejecuten, para alumnos y docentes, sin ningún tipo de capacitación, ni reconocimiento adicional, como trabajos de electricidad, plomería, gas y desmalezamiento entre otras.

Por otro lado, el referido reglamento no estipula un proceso de cobertura de las vacantes que se generan por jubilación, muerte o renuncia y tampoco contempla un régimen de suplencias.