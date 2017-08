Bariloche: Denuncian que una joven fue secuestrada tras dejar a su hijo en el jardín

San Carlos de Bariloche.- Cintia Belmar dejó a su hiijo en el jardín, en Elflein y Palacios, y luego no se supo nada más de ella. Según denunció su madre en la comisaría Segunda, por un mensaje, sospechan que fue secuestrada por un hombre grande, en una camioneta. Piden la colaboración de la población. Interviene la fiscalía 1.

Por las redes sociales difundieron el mensaje por la desaparición de Cintia, cerca de las 13, solicitando la colaboración de quien pudo haber visto algo. Paola Marín, prima de Cintia, expresó en diálogo con Radio Seis la angustia que sienten ante lo sucedido. La mamá de la joven radicó la denuncia en al comisaría Segunda.

Según relató Paola, “no se supo más de ella luego de dejar a su hijo en el jardín”. Señaló que hay un mensaje de whatsapp por el cual les dijo que había sido secuestrada por un hombre grande, canoso, que circulaba en una camioneta, cerca de una estación de servicio.

“Si alguien la vio o sabe algo, no sabe el modelo de la camioneta.. el celular sigue prendido, aparece en línea en whatsapp”, comentó y agregó que según le dijo la mamá de la joven, “la tienen en una casa”.

Ante la consulta, comentó que “estuvo sufriendo acoso de una ex pareja, hizo mención de esto a varios familiares, estamos en conocimiento que esta persona la hostigaba y la seguía y la había amenazado, tenía denuncias”.

Insistió en que iba sola a dejar al nene y “no sabemos más nada, ella menciona una estación de servicio en el mensaje”.

Cintia es delgada, mide un metro cincuenta, rubia, ojos claros, piel blanca. Vestía un jeen, botas negras y campera beige.

Cualquier información, acercarse a la comisaría Segunda.

Fuente : Bariloche 2000