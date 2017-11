Bariloche: Primera jornada de juicio político formulado a secretaria judicial

San Carlos de Bariloche.- Con la presidencia del Juez Enrique Mansilla el Consejo de la Magistratura dio inicio hoy en Bariloche a la primera jornada del juicio político que se le formula a la abogada Mariela Taboada, quien se encuentra suspendida en su cargo como funcionaria del Poder Judicial de Río Negro.

Taboada se desempeñaba como secretaria del Juzgado de Instrucción Nro. 2 de esta Circunscripción. Oportunamente la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano formuló requisitoria de enjuiciamiento por diversos cargos, que incluyen entre otros, trato inapropiado a un juez, trato inadecuado y discriminatorio a una empleada judicial, maltrato a denunciante y víctima de un presunto delito. Asimismo se le imputa haber incurrido en errores y omisiones, evidenciando falta de conocimiento y apego a la función como así también tres hechos de irregularidades en la tramitación de expedientes. Actúa como Procurador Subrogante el Dr. Marcelo Alvarez.

Integran el Consejo de la Magistratura, por el Colegio de Abogados, los consejeros Roberto Morlacchi, María Olmedo Murúa y Rodrigo García Spitzer. Por la legislatura integran los legisladores, Alejandro Palmieri, Nicolás Rochas y Adrián Casadei. Por el foro de Jueces integra el juez Gregor Joos.

Taboada ejerce su propia defensa en conjunto con el abogado Emiliano Gallego.

En el comienzo, la defensa planteó dos cuestiones preliminares. La primera de ellas relativas a la demora que ha existido en el término de la investigación y en segundo lugar, planteó la ausencia de juez natural para juzgar a Taboada, toda vez que el cargo de secretaria actualmente y de acuerdo al nuevo código procesal penal en vigencia, no existe. Solicitó se levante la suspensión de la funcionaria hasta tanto se defina su destino laboral y se pueda conocer su juez natural.

Al contestar la vista, el Procurador subrogante Marcelo Alvarez solicitó el rechazo “in limine”, afirmando que el plazo debió ser cuestionado en su oportunidad , estando la cuestión precluída en la actualidad . “Estamos en un plazo razonable de duración del proceso”. Señaló.

Con respecto a la segunda cuestión formulada -constitución de tribunal- señaló que la misma no tiene andamiaje legal. En este sentido

destacó que el hecho que desde el primero de agosto del año en curso, se encuentre en marcha el nuevo código, no modifica en nada la jerarquía de la Dra. Taboada, propiciando el rechazo in limine de la misma. ” En nada afecta la finalidad de este juicio”, afirmó.

El Consejo decidió posponer el tratamiento de ambas peticiones para el final del proceso.

Por secretaría se dio lectura a los cargos formulados y en forma posterior se escucharon testimonios. En la jornada de hoy se escucharon

los testimonios de Marcos Cicciarello, actual defensor Oficial, la licenciada en Psicología Erica Lenazuk, la Sra. Mariana Borquez docente, Tomás Soto Daher, empleado al momento de los hechos, Mario Alvarez, jefe de división del Juzgado. Además prestaron testimonio el sacerdote Asis , el experto en informática Lic. Gastón Semprini, la abogada Nieves Papa Tello y el actual fiscal Martin Govetto.