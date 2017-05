Bizzotto: “Ni en cada lugar, ni siempre”

Viedma.- La legisladora Marta Bizzotto presentó hoy una serie de pedidos a distintos organismos provinciales para la localidad de Mencué en particular y en referencia a problemáticas comunes que deben sobrellevar las distintas comisiones de fomento.Al respecto, expresó “la falta de reacción por parte del gobierno provincial hacia muchas localidades de la provincia es preocupante, ya que no hay respuestas a necesidades concretas en salud, educación, comunicación, entre otras, convirtiéndose en un factor común en las distintas comunidades.”

“Hay necesidades históricas, como la falta de comunicación. Mencué hoy está aislada de la provincia, desde General Roca hasta Comallo no hay señal, no existe posibilidad de comunicarse. Además no cuenta con una ambulancia adecuada a las necesidades que aseguren un traslado seguro e inmediato a los nosocomios de localidades de cabecera como los es General Roca” detalló la legisladora.

En materia de educación, Marta Bizzotto denunció que “los chicos de la escuela no tienen baño, deben ir al baño privado de la directora, y para el ‘secundario virtual’ los jóvenes tienen que compartir clases en el mismo espacio porque no está construido el secundario, ni siquiera tienen una computadora por chico”. Además agregó que “se trata de una modalidad de secundario virtual y la conexión a internet es pésima. La profesora tiene que ir en horas de la madrugada a bajar el contenido porque es en el único horario que funciona la conexión”.

Las presentaciones son producto una serie de reuniones que Bizzotto mantuvo en Mencué con profesionales de la salud, docentes y representantes de la Comisión de Fomento, culminando con una reunión interinstitucional en donde se presentaron todas las dificultades que atraviesan a la localidad ante la falta de respuestas de la provincia. Al finalizar la reunión la legisladora sentenció “tenemos que escuchar en todos los medios la frase ‘en cada lugar, siempre’, no sé en qué lugares dice estar JSRN, pero puedo asegurar que en Mencué no, ni en cada lugar ni siempre.”