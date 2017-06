Bizzotto presentó un programa de atención oftalmológica gratuita en Río Negro

Viedma.- Se trata de un proyecto de ley que crea el “Programa de atención oftalmológica integral gratuita para poblaciones vulnerables”. Su autora, Marta Bizzotto (FpV), explicó que la intención es “garantizar un acceso gratuito e igualitario a la salud oftalmológica en la provincia”.

El objetivo del programa es detectar, prevenir y tratar patologías oculares en poblaciones vulnerables en Río Negro que no posean los recursos económicos suficientes para afrontar un tratamiento de estas características. “Se trata de una iniciativa que surgió desde la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro, que con un gran compromiso y conciencia social se acercaron a plantear esta idea poniendo su trabajo a disposición de los rionegrinos” destacó la legisladora provincial.

Para el plan estarán afectados alrededor de 70 profesionales de la salud y la provincia será dividida en seis zonas para una correcta atención y se realizarán dos visitas anuales por cada zona. Además, los beneficiarios serán aquellos que no pueden asistir a una consulta oftalmológica debido a la imposibilidad de abonar una consulta o por falta de profesionales de la salud en la localidad.

Respecto a la presentación del proyecto, Bizzotto expresó que “al no existir ningún tipo de normativa al respecto, tratamos de generar políticas de Estado para garantizar el acceso a la salud, siendo un derecho esencial que hace a la dignidad humana”. “La política del FpV siempre ha sido la de garantizar y ampliar derechos, por eso seguimos trabajando en virtud de ello”, definió la legisladora.

El programa, además de promover campañas de concientización y difusión sobre el cuidado de la salud visual, plantea impulsar la creación de un banco de donación de armazones de lentes, con el objetivo de cubrir la demanda. “Es una iniciativa muy interesante, espero que tenga una buena recepción por parte de todos los actores políticos de la provincia” remarcó Marta Bizzotto.