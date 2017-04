Caso Lopez: Pienda contra Milesi, “Que lea la constitución”

Allen.- En una entrevista concedida a la radio AM 740 de Allen el reconocido abogado Oscar Pineda, que defiende al ex jugador de futbol Luis Abramovich, en la causa de abuso sexual por la que fue denunciado junto al Legislador del bloque Juntos somos Río Negro, Ruben Lopez, cuestino las medidas tomadas por el juzgado y cargo contra la legisladora Marta Milesi.

La causa se origina a raíz de la denuncia de una joven que acusó a Lopez, Abramovich y una persona mas, de haber abusado e intentado forzar una relación sexual en un departamento al que concurrieron luego de participar en un evento en el que también se encontraban los acusados.

Oscar Pineda, conocido abogado de la ciudad de General Roca hablo en la AM 740 de Allen y dijo que “La Justicia se apresuró con el llamado a indagatoria a Luis Abramovich, porque falta la pericia psicológica. Si el relato no es creíble, se terminó.” y anunció que “Aun no decido si prestará declaración. Creo que no hay elementos para llamarlo a indagatoria. No nos sorprende el llamado a indagatoria pero nos parece apresurado. Hablar de procesamiento con lo que hay es irresponsable”, .

En una parte de la entrevista puso en duda la actuación del tribunal, ya que segun su entender la causa es politica, “pretendo que el tribunal sea imparcial. Igualmente no nos corren con la declaración indagatoria porque estamos muy seguros. No vamos a permitir que por una cuestión política contra Ruben Lopez, se lo lleven puesto a Abramovich”, expreso el Dr. Pineda.

Antes de finalizar la entrevista no ahorro criticas a la legisladora Marta milesi, compañera de bloque de Ruben Lopez, que en declaraciones a la misma emisora dijo que “No hay delito más aberrante sobre el cuerpo de la mujer que una violación. Es muy fuerte, te paraliza. Es irrecuperable”. “Si es como dice la nena de 19 años, bueno… se tendrá que ir”, en una franca diferenciacion de Lopez por la denuncia. Pineda dijo que “Milesi no conoce absolutamente nada del proceso penal. Ignora la presunción de inocencia. La fiscalía debe probar la culpabilidad. “La legisladora Milesi debe ponerse a leer la Constitución” finalizo.

Milesi, ya fue cuestionada internamente por su posicion ante el caso Lopez, se dice que fue el gobernador Weretilneck, quien corto las criticas internas a Lopez, con el reiterado argumento de esperar que resuelva la justicia. Veremos si las palabras de Pineda logran la reaccion de la legisladora a pesar de la advertencia del gobernador.

Foto: Diario Río Negro