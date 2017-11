CGT Zona Atlántica rechaza la adhesión a la Ley de ART

Viedma.- La CGT Zona Atlántica rechaza el proyecto de adhesión a la Ley de ART que impulsa el Gobierno de la provincia de Río Negro.

En consonancia con esta posición, el martes la comisión directiva de central obrera se reunió con legisladores del Frente para la Victoria. Previamente, durante la mañana, realizaron un encuentro en la sede gremial donde analizaron el proyecto.

Durante el encuentro con legisladores, el secretario general de la CGT Zona Atlántica Oscar Zapata señaló que “la Ley no contempla la parte humana” y que “reduce las instancias de reclamo que tienen los trabajadores”.

En este marco, Zapata afirmó que “la reforma de la Ley de ART, bajo estos términos no favorece en nada a los trabajadores. Simplemente transfiere recursos del obrero a las ART”.

Asimismo, remarcó que “cuestiones como las enfermedades profesionales no están contempladas, además crea comisiones médicas que son solo propuestas para la tribuna” y que “en caso de un accidente laboral ahora los trabajadores deberán pasar por una comisión médica antes de iniciar un juicio”.

Desde el bloque FpV, en tanto, señalaron que “hay dos fallos que marcan la inconstitucionalidad de la Ley” y que desde la aprobación por parte del Congreso de la Nación solamente adhirieron tres jurisdicciones”.

Alejandro Marinao, por su parte, afirmó que “este bloque está escuchando a todos los trabajadores” y adelantó que “muchas proposiciones serán expresadas en la reunión que vamos a mantener con autoridades de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Buenos Aires”.

Por otra parte, Marinao remarcó que “hay tiempo para analizar el tema hasta el 28 de noviembre”, fecha en la que será tratada en el recinto. Por lo que vemos y escuchamos los trabajadores no ven con buenos ojos esta adhesión”.