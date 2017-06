Cipolletti: Piden que el tercer puente lleve el nombre del ex Presidente Raúl Alfonsín

Viedma.- Los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino, solicitaron al Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Provincial, que se imponga, el día de su inauguración, el nombre “Presidente Raúl Alfonsín” al llamado Tercer Puente de la ruta nacional Nº 22 que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén.

La iniciativa que ya tiene dictamen favorable de la comisión legislativa de Planificación, menciona que esa nueva vía de conexión entre las provincias de Río Negro y Neuquén está muy pronta a ser finalizada, luego de varias postergaciones en la fecha de su inauguración, pero una nueva promesa del Secretario de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, la sitúa entre los meses de setiembre y diciembre del corriente año.

El legislador cipoleño, Jorge Ocampos, mencionó “es una obra largamente esperada porque si bien a la fecha cuenta con un avance del 72%, su construcción comenzó en noviembre de 2002 con los trabajos de mensura y amojonamiento, estudio de suelos y reacondicionamiento de los caminos de acceso, pero luego una desafortunada sucesión de incumplimientos por parte del Estado nacional y de la empresa concesionaria Caminos del Valle, resultaron en esta desproporcionada dilación”.

El puente tiene 250 metros de largo y poco más de 10 de ancho (entre calzada y veredas) y está ubicado a 2,7 km del centro de Cipolletti y a 4,2 km del de Neuquén. El legislador consideró que “dada su larga historia y envergadura, esta obra merecería tener un nombre que lo distinga, y aquí entramos de lleno en la razón del presente proyecto, cuyo objeto darle el nombre ‘Presidente Raúl Alfonsín’, considerando la importancia que tuvo para el ex mandatario esta región en particular y la Patagonia en general”.

Agregó que “esa importancia quedó claramente plasmada en el Proyecto Patagonia, que fue mucho más que el frustrado traslado de la Capital o la efectiva provincialización de Tierra del Fuego. Fue un proyecto orientado a lo que él llamó la integración de la República, una invitación a fundar la Segunda República con una sólida base federalista que le daría a la Patagonia el impulso necesario para su tan postergado desarrollo”.

“A la hora de imponer nombres a los espacios públicos, es importante que haya habido la distancia temporal necesaria que nos permita sopesar la diferencia entre hechos de la coyuntura y hechos trascendentes y en este aspecto, nuestra provincia ha sido muy flexible y –debemos destacarlo también- generosa en el reconocimiento a figuras sobresalientes más allá de su color político o religioso”, sostuvo Ocampos.

Finalmente opinó que desde su fallecimiento, el 31 de marzo de 2009, la figura del ex Presidente Raúl Alfonsín no ha hecho otra cosa que agigantarse. “Nadie alcanzó ni superó su estatura política, y el paso del tiempo, justamente, hizo de su nombre un título único en nuestra historia: Padre de la democracia” expresó el parlamentario.