Comunicado oficial de la Junta Electoral del FpV aclarando las razones por las que no se oficializó la lista de Sabatella

Viedma.- La junta electoral provincial del Frente para la Victoria, emitió un comunicado en el que detallan los motivos por los cuales no fue oficializada la lista que encabezaba el legislador Mario Sabatella como candidatoa Diputado nacional de cara a las PASO. Solo se oficializo la lista “Unidad Celeste y Blanca” que encabeza la actual Diputada nacional María Emilia Soria.

“Ante diversas manifestaciones que comprometen el actuar de esta Junta Electoral del FpV Distrito Río Negro, los integrantes de este órgano partidario queremos dar cuenta de lo actuado a fin de informar debidamente a la sociedad y en particular a los afiliados de los partidos políticos que integran la alianza.

En este sentido precisamos que se presentaron tres listas, de las cuales dos no lograron cumplir el requisito de Avales impuesto por el artículo 21 de la Ley 26571; en tanto que la Lista “Unidad Celeste y Blanca” ha sido oficializada, sin recibir impugnaciones ni recursos, encontrándose dicha oficialización firme a esta instancia.

Pero en particular, en respuesta de las manifestaciones públicamente vertidas y habiéndose agotado la actuación de esta Junta (en lo relativo a la etapa de “oficialización” o “rechazo” que pudieran merecer las listas) queremos llevar transparencia y hacer público los motivos por los cuales este órgano partidario entendió prudente resolver el rechazo de la Lista “Fuerza Nacional y Popular”.

En este sentido y de modo sucinto destacamos:

Que dicha lista presentó Avales, muchos de los cuales carecían todo tipo de certificación, siendo éste un requisito esencial para su validez.

Por otra parte, un número importante de planillas certificadas, han sido deliberadas y burdamente intervenidas con tinta negra produciendo tachaduras con posterioridad a las certificaciones emitida por el agente policial que suscribió ese documento (hay que destacar que esta intervención claramente ha sido realizada con posterioridad a la certificación, no sólo porque dichas tachaduras no se encuentran salvadas por el certificante, sino porque tal como se aprecia claramente en algunas de ellas, estas tachaduras evitan notoriamente agredir la firma o sello del certificante).

Otra particularidad han sido las planillas en las que se ve estampado un sello en el que se observa la figura del antiguo escudo provincial, desafectado de su uso oficial años atrás en la Provincia.

También se advirtió de modo especial y preponderante las planillas que supuestamente exhiben subscripciones de afiliados domiciliados en la ciudad de Cipolletti con la sorprendente y llamativa curiosidad que habrían elegido como lugar de subscripción la Comisaría 43° de la localidad de Cinco Saltos (es decir, que en principio, estos vecinos cipoleños habrían desistido de firmar las planillas en algunas de las tantas comisarías existentes en su localidad para disponerse a viajar y firmarlos en la Comisaría de la localidad vecina).

Destacamos que en esta localidad de Cinco Saltos, la lista consiguió una proporción de avales significativamente superior del resto de las localidades de la provincia. Con la siguiente particularidad: los afiliados fueron a firmar, prolija y ordenadamente, siguiendo la calle y numeración de su domicilio.

También se observaron otras planillas (relativas a otras localidades) carecen de intervención por parte de algún agente certificante, es decir no hay autoridad competente que avale con su firma las planillas en cuestión.

Siguiendo en el análisis de las planillas, también se detectaron casos en los que algunos afiliados aparecían en más de una planilla, pero con firmas notoriamente distintas en cada una de ellas (pese al estar certificadas).

Que finalmente y ante las “particularidades” advertidas, desde la Junta Electoral se procedió a realizar llamados telefónicos a algunos de los afiliados que figuran como avalantes; lamentablemente, la respuesta obtenida no nos sorprendió: aseguraron que “nunca prestaron su aval” (ignorando esta Junta Electoral, si realizarán la pertinente denuncia penal por falsificación de documento público).

Cabe aclarar que este apretado análisis ha sido lo realizado en el estrecho margen temporal (48 hrs) en que este órgano partidario debía expedirse sólo en dos alternativas: “oficialización” o “rechazo”.

En base a estas pruebas, la Junta Electoral consideró prudente no otorgarle el valor de documento público y firma certificada al cúmulo de planillas aludidas, puesto que llegar a una solución diferente podría importar la necesidad de iniciar las acciones penales necesaria para dilucidar la posible comisión de ilícitos.

A partir de la apelación presentada, la totalidad de la documentación se encuentra en manos del Poder Judicial Federal, por lo que si la Jueza entiende poco significativa las irregularidades descriptas, aceptaremos pasivamente esa decisión. Pero tenemos la tranquilidad de conciencia de no “proscribir” a nadie, ni haber sido nosotros quienes hemos faltado el respeto a los afiliados.