Con críticas a Foulkes y a Weretilneck denunciaron el incumplimiento del cupo laboral trans en Viedma

Viedma.- En el día de ayer Ornela Infante, integrante de la Federación Argentina de Gays, Lesvianas, Bisexuales y Trans junto a la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, visitaron la ciudad de Viedma. Los encuentros con el colectivo LGTBIQ local y la Concejal del bloque FpV, Silbana Cullumilla, se desarrollaron en el marco de la no implementación en el municipio local del Cupo Laboral Trans, establecido por Ordenanza en el año 2016.

Al respecto, Ornela Infante lamentó la falta de voluntad política de parte del Intendente José Luis Foulkes al no querer poner en marcha esta importante iniciativa que viene a paliar la situación de vulnerabilidad extrema que tiene esta población. Además agregó que de esta manera se sigue empujando a una población que se muere a los 35 o 40 años por no contar en muchos casos con un trabajo registrado, replicando lo mismo que hace el gobernador Alberto Weretilneck en la provincia de Río Negro. En este sentido, expresó que al mandatario provincial le han solicitado en varias oportunidades la creación de un área de diversidad sexual para no tener que estar padeciendo este tipo de atropellos que vive esta población.

Por último, Cullumilla expresó que el Poder Ejecutivo Municipal debe escuchar a esta importante población y reconocerlos como sujetos de derecho.