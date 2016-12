Con críticas Ocampos acompañó prórroga de emergencia

Viedma.- “Objetivamente podemos afirmar que Río Negro está en crisis. Tanto en su economía real como en su reflejo, las cuentas públicas” aseguró el presidente de la bancada del Frente Progresista, Jorge Ocampos ayer por la tarde en momentos de dar votación a la prórroga de la emergencia económica-financiera del sector público rionegrino y manifestó su acompañamiento con el propósito de “brindar medidas y herramientas al gobierno para no poner en serio riesgo las prestaciones públicas inherentes a su función”.

Y agregó “no podemos ni debemos ser necios y tenemos que actuar con la responsabilidad que nuestra función nos requiere en el momento”.

Ocampos argumentó en cámara “no es la primera vez que se tratan proyectos como este, basados en las dificultades objetivas del sector público para hacer frente a la prestación de sus servicios básicos indelegables”. Y señaló “de hecho, aquí en Río Negro como en el nivel nacional, se han sancionado o prorrogado normas similares, aún cuando en determinados momentos históricos no se percibían nubarrones en la economía ni en las finanzas públicas, cuando el país crecía y mejoraban todos sus indicadores económicos y sociales”.

Sin embargo también reconoció “observamos con cierta preocupación que la economía no termina de arrancar, aunque hay numerosos números que muestran una mejoría, y que la situación sigue siendo delicada producto de la herencia recibida y la no muy contundente explicación por parte del nuevo gobierno, de lo que pasaba a nivel del Estado y sus graves problemas”.

El presidente del bloque manifestó “aquí, en la provincia, las cosas no andan bien hoy ni, parece producto del Presupuesto que hemos votado hace algunos días, que en 2017 tampoco lo estarán”. Señaló que las cuentas de la provincia al presente muestran un rojo financiero proyectado de más de $ 2.700 millones; casi dos masas salariales mensuales.

“Dificultades para financiar las obras, las deudas y los servicios, son hoy moneda corriente. Por eso el oficialismo ha decidido endeudarse, en principio a corto plazo a través de Letras, para hacer frente a la coyuntura”. Aunque agregó “pero ya se habla de la posible emisión de un empréstito en dólares, para cambiar el perfil de la deuda y asimismo, para llevar adelante una serie de obras públicas imprescindibles en cada una de las ciudades de la provincia. Todavía no tenemos certeza de tal emisión de bonos”.

“Si sumamos el déficit financiero con que finalizará este año más el presupuestado para el entrante, estamos ante un rojo, es decir deuda, de más de $ 5.000 millones. Y encima con graves atrasos para cumplir con las obligaciones salariales en término” indicó Ocampos.

Por otra parte la Cámara dió dictamen favorable al decreto ley que remitió el Poder Ejecutivo, para prorrogar el contrato de Servicios Financieros y Bancarios de la Provincia con el Banco Patagonia, por un plazo de 180 días, y Ocampos se pronunció a favor porque “por un lado se busca garantizar la prestación de los servicios bancarios y el normal funcionamiento de la administración pública” y agregó “es compromiso que se cumplirá con todo lo establecido en el pliego de licitación para la contratación del nuevo agente financiero de Río Negro en los próximos días”.