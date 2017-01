Con la conexión satelital de Cona Niyeu, Arroyo Ventana, El Cuy, Ñorquinco, Rio Chico y Sierra Pailemán, todos los Juzgados de Paz tienen internet

Viedma.- Durante 2016, el Poder Judicial de Río Negro logró conectar digitalmente a los 49 Juzgados de Paz, permitiendo el acceso a internet, el intercambio de información, bibliografía y consultas on line de las distintas ciudades y parajes.

Cona Niyeu, Arroyo Ventana, El Cuy, Ñorquinco, Rio Chico y Sierra Pailemán fueron los últimos en ser conectados, completándose la totalidad de los juzgados de la vasta geografía provincial. En la mayoría de estos parajes, el Juzgado de Paz es una de las instituciones más antiguas y de mayor cercanía con los vecinos. Sierra Pailemán, además, cuenta con un moderno juzgado inaugurado hace pocas semanas.

La conexión fue posible gracias a un convenio firmado con ARSAT y con la empresa estatal ALTEC, que permitió la instalación de antenas satelitales en parajes que carecen de otra forma de conexión.

ARSAT proveyó las antenas y ALTEC fue la encargada de su colocación y puesta en funcionamiento. De esta forma, se convirtió en la única forma de conexión digital de los pueblos y parajes comprendidos.

Conexión con contenido

La conexión no solo permite una mejor y mas rápida comunicación con los Juzgados de Paz más alejados, sino que resulta imprescindible para avanzar en dos proyectos de la Inspectoría de Justicia: “Campus Virtual” y “Defensa on- line”.

El campus virtual es un “espacio de consulta e intercambio de la Justicia de Paz”, y busca acortar las distancias mediante una plataforma donde los juzgados puede realizar consultas e intercambiar información.

La plataforma actualmente cuenta con tres ejes temáticos: violencia familiar, menor cuantía y contravenciones. Ingresando en cada uno de ellos se puede acceder a información, publicaciones, jurisprudencia, modelos de escritos, y todo material de actualización que resulte de interés. Lo más rico sin dudas ha sido el denominado foro de consultas, donde el participante realiza preguntas y planteos que son remitidos por los tutores.