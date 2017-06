Continúa la restricción vehícular en las rutas nacionales 23 y 40

Viedma.- La Dirección Nacional de Vialidad, solicita a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por la ruta nacional Nº40, entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche, debido a la presencia de hielo sobre la calzada. Se mantiene la restricción vehícular para todo tipo de vehículos en las rutas nacionales Nº23 y 1s40 debido a que las mismas no presentan las condiciones mínimas de seguridad para la circulación.

La R.N. Nº40, tramo El Bolsón – Villa Mascardi, se encuentra transitable con extrema precaución. Calzada con baja adherencia por presencia de hielo sobre la calzada y nieve en banquinas. Obligatorio tener las cadenas colocadas. Recorrido con muchas curvas y contracurvas. Circular a baja velocidad y respetar los espacios de adelantamiento. Fuertes heladas matinales.

Desde Villa Mascardi hasta el empalme con la R.N. Nº237, la traza presenta sectores con baja adherencia por formación de hielo. Se solicita extremar las medidas de precaución y portar cadenas. Recorrido sinuoso con pocos lugares de sobrepaso. Transitar respetando las velocidades máximas.

La R.N. 1s40 (Ripio), desde el Límite con Neuquén hasta Ñorquinco, se encuentra restringida para todo tipo de vehículos. Sectores irregulares con acumulación de barro y nieve. Traza de ripio angosta con curvas cerradas. Fuertes heladas matinales. Se solicita respetar la restricción vehicular y no circular.

La R.N. Nº23, entre Dina Huapi y Pilcaniyeu (Ripio – pavimento), se mantiene restringida para todo tipo de vehículos. Tramos irregulares con formación de hielo y acumulación de nieve en banquinas. Equipos viales en la zona de camino trabajando en la optimización de calzada. Se solicita respetar la restricción vehicular y no circular.

El tramo Pilcaniyeu – Comallo (pavimento – ripio) se encuentra restringido para todo tipo de vehículos. Equipos viales trabajando en la zona de camino. Fuertes heladas matinales. Tramos con formación de hielo y nieve en banquinas. Se solicita respetar la restricción vehicular y no circular.

Desde Comallo hasta Ing. Jacobacci (Ripio) la traza se encuentra restringida para todo tipo de vehículos. Equipos viales trabajando en la optimización de la calzada. Tramos con acumulación de barro y formación de hielo. Se solicita respetar la restricción vehicular y no circular.

La R.N. Nº23, entre Ing. Jacobacci – Maquinchao (Ripio – pavimento), se encuentra restringida para todo tipo de vehículos. Equipos viales trabajando en el despeje de la calzada. Hielo sobre la traza. Se solicita respetar la restricción vehicular y no circular.

Desde Maquinchao hacia Los Menucos (Pavimento) la circulación continúa restringida para todo tipo de vehículos. Calzada con baja adherencia por formación de hielo. Equipos viales trabajando en la zona de camino. Se solicita respetar la restricción vehicular y no circular.

La R.N. Nº23, desde Sierra Colorada hacia el empalme con la R.N. Nº3, se encuentra transitable con precaución. Entre el Km 116 y el 118, en la zona del arroyo Nahuel Niyeu, se encuentra un desvío de ripio donde se debe circular con extrema precaución y a baja velocidad. Sectores de la calzada con baja adherencia por las heladas presentes en la zona.

Las rutas nacionales Nº250 y Nº251 presentan condiciones normales de transitabilidad. Equipos viales trabajando en la reconstrucción de la calzada (RN 250) desde Gral. Conesa hasta el empalme con la RP Nº2, circular a baja velocidad y respetar las indicaciones del personal presente.

La R.N Nº3, desde el límite con Chubut hasta San Antonio Oeste, se encuentra transitable con extrema precaución. Sectores con baja adherencia y banquinas con nieve. Circular respetando las velocidades máximas y los espacios de adelantamiento. Heladas matinales.

La R.N. Nº3, tramo San Antonio Oeste – rotonda de intersección de las R.N. Nº250 y Nº3, se encuentra transitable con precaución. Tramo de largas rectas donde se deben tomar los cuidados mínimos al conducir, principalmente estar descansado y respetar las velocidades máximas. Calzada húmeda. Heladas matinales.

Desde la rotonda de intersección de la R.N. Nº250 y Nº3 hasta Viedma (RN Nº3) la traza se encuentra transitable con precaución. Calzada húmeda. Tener presente que es una zona de chacras con varios empalmes y caminos laterales donde ingresan y egresan camionetas con carga y motocicletas.

La R.N. Nº22, en el alto valle provincial, registra un tráfico vehicular intenso en ambos sentidos de circulación. Considerar que es un recorrido que está en obra con desvíos señalizados y personal vial trabajando en la zona de camino entre Cipolletti y Gral. Godoy. Circular a baja velocidad y tener paciencia y prudencia al realizar maniobras de adelantamiento. Fuertes heladas matinales.

Desde Chelforó hacia Río Colorado, y viceversa (R.N Nº22), la traza se encuentra transitable con precaución. Heladas matinales. Calzada húmeda. Sectores fresados con ondulaciones de calzada. Tráfico regular de vehículos pesados. Prudencia al realizar maniobras de adelantamiento y circular respetando las velocidades máximas.

La R.N. Nº 151 se encuentra transitable con precaución. Sectores con calzada húmeda. Heladas matinales. Tráfico vehicular intenso en ambos sentidos de circulación desde Cinco Saltos hacia Cipolletti. Transitar respetando las velocidades máximas y tener paciencia y prudencia al realizar maniobras de adelantamiento.

Vialidad Nacional solicita a los conductores respetar las velocidades máximas, prudencia al realizar maniobras de adelantamiento y no detenerse sobre la calzada. Asimismo, llevar las luces bajas encendidas y verificar que TODOS los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.