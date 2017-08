Cruces por la decisión de Weretilneck de abortar la central nuclear

Viedma.- Luego del mensaje del Gobernador, en el que anuncio el rechazo a que se construya una central nuclear en la provincia, se produjeron distintas reacciones que alimentan una discusión que ante el cambio de posición del gobierno provincial, transformo a aliados en críticos. Como ocurrió con el diputado nacional de Cambiemos Sergio Wisky.

Wisky, ante la consulta sobre su opinión con respecto a la decisión de Weretilneck, dijo que “El gobernador sabrá las consecuencias que tiene esto” poniendo en juego la “confianza” que construyó durante los últimos meses con el presidente Mauricio Macri. “Es un error de alto costo con la confianza nuestra, que no es una construcción sencilla. Se construye con la palabra y cuando la provincia se desdice no hay documento que aguante”

Recordó que cuando viajó a China con Macri, el gobernador “fue convencido” y por eso avanzaron con firmeza en el proyecto. “Trajimos a los chinos a Viedma, el gobernador habló con ellos y la solución final es que no quiere…”.”Priorizó un complejo escenario electoral y estas no son decisiones acertadas. Hay un error conceptual” dijo.

Alejandro Palmieri, presidente del bloque de Legisladores del oficialismo, “recogió el guante”, defendió lo actuado por Weretilneck y cuestiono al gobierno nacional por la pasividad a la hora de defender a iniciativa, “la gestión de Cambiemos, en todo el proceso previo, parece querer usar a las provincias como mascarón de proa mientras ellos le ponen muy poco el cuerpo al proyecto. Y encima nos amenazan en vez de pensar en las preocupaciones de la sociedad provincial”.

Sobre Wisky, dijo que “No lo escuchamos tan corajudo y decidido ejerciendo la defensa de la central nuclear, ni usando su rol de embajador del gobierno de Macri para bajarle información a todos los rionegrinos”, “si por haber oído la voz de los rionegrinos y actuar en consecuencia, ahora nos amenazan con castigos o sanciones a la provincia, claramente nunca les importó Río Negro, sino sus propios intereses”.