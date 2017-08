Cullumilla “apuntamos a reactivar la economía local”.

Viedma.- La Concejal Silbana Cullumilla del bloque del FpV presentó un proyecto de Ordenanza que tiene como fin establecer requisitos y condiciones para proyectos de urbanización bajo el Régimen de Consorcios Parcelarios.

El proyecto, surgió luego del encuentro mantenido entre la edil, desarrolladores inmobiliarios y representantes de la UOCRA.

En lo que refiere al proyecto, las conversaciones mantenidas y los puntos a tratar por los actores siempre giraron alrededor de las medidas establecidas por el municipio de Viedma para poder empezar a construir bajo el Régimen de Consorcios Parcelarios. Las partes concordaron en que la normativa que hoy se encuentra vigente ha quedado obsoleta para la ciudad de Viedma, ya que las medidas que se establecen y requieren para poder comenzar a construir son de 1.800m2 para parcelas linderas al río y 1.200m2 para los fraccionamientos no linderos al río, constituyéndose estas en medidas mayores al urbano promedio del país. En este sentido, el nuevo proyecto de Ordenanza presentado por Cullumilla establece la reducción de estas medidas a 900 y 600 mts, dada la dificultada que se presenta acceder a estos terrenos por los altos costos al momento de comprar y hacer el posterior mantenimiento.

Respecto al proyecto presentado Cullumilla expresó que las medidas actuales de 1.800mts y 1200 mts respectivamente, no se corresponden con la tendencia actual a nivel país (incluso en barrios privados) en donde se tiende a menores medidas que permitan su mantenimiento posterior. Además la reglamentación actual permite la construcción de hasta 2 viviendas unifamiliares por lote, pero no permite que el terreno sea subdividido jurídicamente, llevando a la creación de una norma inaplicable, también debe permitirse la subdivisión de lotes”. Por otro lado manifestó que la normativa vigente choca con la realidad local, ya que se aprecia en los último años el aumento de población y la falta de lotes urbanos dentro del radio de la ciudad para poder satisfacer la demanda habitacional”. Además declaró que los vecinos de Viedma están a la espera de la reactivación de la economía local y que de aprobarse el proyecto hay inversionistas que comenzarán a trabajar en lo inmediato, produciendo una importante demanda de mano de obra y todo lo que implica la construcción de nuevas viviendas”.

Los emprendimientos inmobiliarios bajo la figura de Consorcios Parcelarios son una realidad vigente en la ciudad de Viedma, contabilizando más de seis (6) desarrollos inmobiliarios de este tipo en el mercado comercial, más otros cuantos a la espera de su inicio.