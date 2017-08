Daniela Agostino anticipó que rechazará el proyecto que prohíbe la central nuclear

Viedma.- La legisladora Daniela Agostino, del Frente Progresista, manifestó que no acompañará con su voto el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de Ministros, para que se prohíba la instalación de una central nuclear en la provincia de Río Negro.

Señaló que “no puede prohibirse el proyecto de la central nuclear, ya que no existió un debate serio y de cara a la sociedad, sin especulaciones y dado por diferentes actores sociales, como la comunidad científica de la provincia, mayoritariamente instalada en San Carlos de Bariloche, y reconocida mundialmente”.

“Distinta sería mi posición si Weretilneck, tomando el Inciso 18º del Artículo Nº 181 de la Constitución Provincial, que establece las atribuciones del Gobernador para con los institutos de democracia semidirecta, convocara a una Consulta Popular vinculante y se promoviera un debate enriquecedor para que la ciudadanía pudiera expresarse”, sostuvo la parlamentaria.

Agostino afirmó que “el gobierno provincial pasó de pretender instalar una central nuclear a querer prohibirla; en ambos casos sin el más mínimo debate”. “Ese proyecto fue producto del viaje a Chino que realizó el gobernador Alberto Weretilneck junto al presidente Mauricio Macri, en lo que puede considerarse como un relanzamiento del Plan Nuclear Argentino impulsado por la ex presidenta Cristina Kirchner, que contó con apoyo de ambas Cámaras del Parlamento nacional, como él mismo lo planteo en todos los medios de comunicación”.

Subrayó la legisladora que “como consecuencia de la pobre actuación del oficialismo Juntos Somos Río Negro en las elecciones primarias, el gobernador vuelve sobre sus pasos abandonando el proyecto de la instalación de la central atómica, cuando él mismo decía aquella tarde de la elección al conocerse los resultados, que no había tenido un impacto determinante en el desenlace del comicio”.

Por otra parte, la parlamentaria se preguntó: “sí por un resultado electoral adverso y por la movilización de quienes se oponen al proyecto de la central atómica, el gobierno da marcha atrás, ¿qué sucedería sí se comenzara a pedir que se declare a Río Negro provincia no nuclear?. ¿Acaso piensan cerrar el Centro Atómico en Bariloche y el INVAP?” y agregó “es tanta la improvisación que el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura: prohíbe la instalación de estas centrales pero habilita las de tecnología nacional como si se tratara de temas opuestos”.

“El oportunismo, tanto en la política como en el resto de las facetas de la vida, es una salida de corto plazo y peligrosa, porque implica la pérdida de la credibilidad en la palabra, pero al tratarse de cuestiones de Estado, como es el caso de lo sucedido con la central nuclear, el gobernador Alberto Weretilneck, cruzó todos los límites, ya que el país al que ha dejado de lado es la segunda potencia económica mundial y un socio estratégico de la Argentina, como pudo comprobar de primera mano en su visita a China junto al presidente Macri”, concluyó la legisladora Daniela Agostino.