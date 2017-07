Daniela Agostino: El problema no son las PASO, sino los dirigentes

Viedma.- Ante el inicio de la campaña electoral previa a las PASO (Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias), instancia que evidencia una falta de democracia interna en las distintas agrupaciones políticas, donde no existen competidores, como sucede en la provincia de Río Negro, toda vez que en ninguna de las fuerzas que participan tendrán mas de una opción el próximo 13 de agosto, la legisladora Daniela Agostino fijo su posición.

La legisladora del Frente Progresista, Daniela Agostino, se mostró en desacuerdo con las opiniones que proponen la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

“Eliminar las PASO significaría, en primer lugar, dejar en manos de muy pocas personas la definición de todo tipo de candidaturas, lo cual consecuentemente, redundaría en una pérdida de poder para que la ciudadanía opine sobre quiénes deben ser los elegidos para representarla”, expresó Agostino.

También enfatizó que el cercenar la posibilidad de elegir los candidatos generaría “la consolidación de un sistema político elitista, ya que sólo podrían postularse aquellos que cuentan con poder económico para hacerlo, o en su defecto, dependen del dedo de las estructuras , con todo lo que ello implica”.

“El problema no son las PASO, sino la falta de democracia interna en las distintas fuerzas políticas o coaliciones electorales”, aseguró la parlamentaria y opinó que “su eliminación generaría un descrédito sobre las representaciones, al cerrar la posibilidad de oxigenación y recambio, y dejaría la elección de los candidatos en manos los de los aparatos partidarios y sus jefes”.

Agregó que “es falaz el argumento de los costos económicos de las elecciones, dado que si bien conlleva una erogación, la reglamentación de las PASO incluye un sistema de control y transparencia de dicho gasto. Mientras que en caso de no existir las mismas, se deriva en distintos sistemas de elecciones internas cuyos costos son iguales o mayores, y que en general provienen de ‘aportantes’ cuyo origen del dinero es cuestionable”.

Por último la legisladora Daniela Agostino expresó: “veo con asombro que candidatos que participan dentro de este mismo sistema reniegan de esta herramienta democrática. El problema no es el instrumento, sino el mal uso que los dirigentes hacen de él”.