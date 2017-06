Desde Desarrollo Social de la Nación garantizan que se mantendrán las pensiones por invalidez para los beneficiarios en regla

General Roca.- La coordinadora del Ministerio de Desarrollo Social en Río Negro, Miriam Saigg, salió a aclarar sobre la suspensión de pensiones por invalidez. Recordó que la revisión es legal y que lo que se busca es exclusivamente terminar con beneficios incorrectamente otorgados. Se puede reclamar la restitución de la pensión demostrando que se tienen las condiciones legales.

Miriam Saigg, coordinadora del Ministerio de Desarrollo Social en Río Negro, señaló que “las personas que necesiten pensiones por invalidez y estén en regla con lo que marca la ley van a seguir manteniéndolas porque es su derecho”.

Saigg aclaró que la revisión de las pensiones por invalidez “es perfectamente legal” y explicó que esta atribución del Poder Ejecutivo apunta a “cumplir con la ley que dice que las pensiones se otorgan a quienes presenten un certificado de incapacidad, no tengan bienes a su nombre y no tengan ingresos propios o de un cónyuge”. “El Ministerio puede comprobar en cualquier momento si estas condiciones están dadas y disponer si corresponde que se siga pagando”, subrayó.

“Los beneficiarios en regla van a seguir cobrando y si a alguien se le suspendió incorrectamente el beneficio, tiene que acercarse a la oficina de Desarrollo Social más cercana y pedir que se rehabilite. Le van a solicitar que demuestre que cumple con las condiciones y se le va a pagar lo que corresponde por ley”, enfatizó.

“Lo que buscamos es terminar con beneficios que el kirchnerismo daba como una forma de clientelismo político. No pensiones truchas ni diputados haciendo de punteros para defender esa estafa contra el Estado”, afirmó.

En este sentido, sostuvo que “el diputado Doñate debería conocer la ley, porque su trabajo es legislar”, e invitó al legislador a “explicarle a quienes su gobierno dejó sin cloacas, agua potable o vivienda que sus punteros se gastaron la plata regalando pensiones a gente que no las necesitaba”.

“De 2007 a 2015 pasaron de pagarse 250 mil pensiones a más de un millón en todo el país, con lo cual queda claro que Doñate miente cuando dice que el kirchnerismo terminó con la pobreza porque se cuadruplicó la cantidad de discapacitados indigentes o que se dedicó a revolear pensiones a cambio de votos”, dijo.