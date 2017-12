Diputados adelanta para este jueves el debate de la reforma previsional

Capital Federal.- El oficialismo buscará convertir en ley el proyecto que cuenta con media sanción del Senado. Busca acelerar los tiempos y descomprimir así el temario para la sesión de dos días de la próxima semana. Cómo conseguiría el oficialismo los votos necesarios. En el temario incluirán la reforma tributaria.

La actividad parlamentaria febril desarrollada esta semana en la Cámara de Diputados en el marco del inicio del período extraordinario tendrá su primera frutilla del postre este jueves, con la primera sesión con la nueva conformación parlamentaria, en la que se abordará la que sin dudas es la ley más polémica de las que envió el Poder Ejecutivo: la reforma previsional. El temario incluirá también la reforma tributaria, que más allá de discusiones puntuales, no implica riesgos para los intereses del Ejecutivo.

La posibilidad de que se tratara el proyecto jubilatorio esta misma semana había trascendido el martes, al cabo de la maratónica y caótica reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en la que se emitió el dictamen, y fue confirmada por parlamentario.com este miércoles antes del mediodía.

La sesión fue convocada para las 14 y la reforma jubilatoria es el tercer punto del temario: se tratará luego de la jura de diputados pendientes y de la designación de los integrantes para completar el Comité contra la Tortura.

En función de la firma de los dictámenes este martes, queda claro que el resultado para la reforma previsional será muy cerrado, pero Cambiemos deberá asegurarse contar en principio con los 107 votos de sus miembros, sin ningún tipo de sorpresas. No tendrá obviamente los del kirchnerismo, ni tampoco los del Frente Renovador, que firmaron un dictamen conjunto. Ni tampoco los de Evolución, cuyo líder Martín Lousteau elaboró también otro dictamen alternativo.

Sí contará el oficialismo con los santiagueños del Frente Cívico (seis diputados), que acompañaron el dictamen de mayoría.

El bloque Justicialista en su reunión de este miércoles confirmó las discrepancias con el proyecto oficial, por lo que será muy difícil para Cambiemos contar con sus votos. Pero sí podrá hurgar dentro del interbloque Argentina Federal, donde contará con los votos de de los diputados Frente de la Concordia Misionero (cinco), que también acompañó el dictamen. Eso hizo también José Fernando Orellana, del Frente Justicialista por Tucumán, y atento a la sintonía del gobernador de esa provincia con el Gobierno nacional en este tema, habrá que esperar entonces que allí consiga el oficialismo cuatro votos más.

Asimismo Cambiemos espera contar con los cuatro votos de la bancada Córdoba Federal, dos de cuyos integrantes, Martín Llaryora y Paulo Cassinerio, acompañaron el dictamen de mayoría, aunque con disidencias (¿se diferenciarán en la votación en particular?).

Habrá que buscar disidencias dentro del bloque Justicialista, donde el chaqueño Juan Mosqueda acompañó el dictamen de la mayoría y se supone que votará con él este jueves su comprovinciana Elda Pértile. Hasta ahí, el oficialismo se aseguraría 128 votos.

Los dos diputados que le darían la certeza al oficialismo de ganar la votación podrían ser los entrerrianos del bloque Justicialista Juan José Bahillo y Mayda Cresto, habida cuenta de que responden al gobernador Gustavo Bordet y éste está en sintonía con la Casa Rosada.

Ya en el terreno de lo hipotético, el oficialismo podría apostar a contar con los votos del sanjuanino Walberto Allende; tal vez el pampeano Ariel Rauschenberger, probablemente el catamarqueño Gustavo Saadi; quizá la neuquina Alma Sapag; y por qué no algún chubutense. Con ello, Cambiemos tendría asegurado el número suficiente para transformar en ley el proyecto de reforma previsional.

Fuente: parlamentario.com