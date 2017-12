El derecho ciudadano no debe ser cercenado. Por Marilín Gemignani (*)

Viedma.- Ante las declaraciones del empresario y ex intendente Walter Zonco en las que manifiesta que “hay que proponer un corte para el tema de la autonomía de Las Grutas”, es imprescindible recordarle a este señor que la autonomía de Las Grutas, como la de cualquier pueblo que alcance los requisitos que marcan los art. 226 y 227 de la Constitución Provincial, es un derecho inalienable que ni sus sentimientos, ni sus intereses, puede desconocer.

Asimismo, recordarle que existen fallos del Superior Tribunal de Justicia que determinan que, la municipalización de Las Grutas, debe realizarse conforme a los mecanismos constitucionales y no a la carta orgánica Municipal.

Creo que como hombre que accedió a una cargo de la democracia, no debería seguir confundiendo a la ciudadanía con argumentos que ya fueron juzgados. Debería tener presente Zonco el fallo del Juez Apcarian, ante el amparo que presenté cuando se intentó hacer un plebiscito ordenado por el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste.

(transcripción párrafo del fallo) “La fijación de límites territoriales fue concedida por el constituyente a la Legislatura Provincial, quien detenta jurisdicción y competencia para fijar los espacios físicos que corresponden a cada Municipio (art. 227 1ra. parte), y toda modificación ulterior de los límites se hace por ley con la conformidad otorgada por referéndum popular (2da. parte).

En orden a lo expuesto, la normativa aquí impugnada no se ajusta al procedimiento constitucional previsto en nuestra Carta Magna Provincial. Erróneamente el Municipio invoca el art. 225 para legitimar la normativa puesta en crisis, que no se condice con el texto constitucional en mérito a lo establecido en el art. 227 de la Constitución Provincial, al determinar este último que corresponde a la “Legislatura de la Provincia” la facultad para la fijación de los límites municipales. Por ello, es claro que el Municipio de San Antonio Oeste, en el caso, avanzó sobre potestades y competencias que la Constitución ha concebido de manera privativa para la Legislatura Provincial. Por lo expuesto, y demostrada entonces la ausencia de competencia material del Municipio de San Antonio Oeste para dictar la normativa aquí impugnada se concluye que la misma resulta nula por violación al artículo 227 de la Constitución Provincial; es decir, por dictarse con ausencia de competencia para ello. Tal ilegalidad -que resulta manifiesta- amerita la procedencia de esta excepcional vía”….

Ese plebiscito, fue declarado nulo, al igual que el decreto que lo promulgó, por no ajustarse al Art.227 de nuestra Carta Magna provincial, el cual determina, sobre la segregación de los pueblos de su municipio cabecera, que se realizará el plebiscito en el pueblo que se segrega.

Artículo 227.- La Legislatura determina los límites territoriales de cada Municipio, tendiendo a establecer el sistema de ejidos colindantes sobre la base de la proximidad geográfica y posibilidad efectiva de brindar servicios municipales. Toda modificación ulterior de los límites se hace por ley con la conformidad otorgada por referéndum popular: En caso de Anexiones, por los electores de los municipios interesados y en caso de segregaciones, por los electores de la zona que se segregase.

Bregar por la independencia de Las Grutas fue mi compromiso junto a Carlos Soria en la campaña del año 2011, pero lamentablemente nuestro objetivo se vio atravesado por intereses políticos y económicos muy fuertes que operaron en aquellos años. Hubiera sido bueno que quienes compartieron esa idea en el 2011, las hubieran respetado llegado el momento de las definiciones. Pero nada es para siempre y la verdad triunfará. Este es un proyecto colectivo que me tocó llevar a la Legislatura y seguiré insistiendo hasta verlo concretado.

(*) Legisladora Bloque JSRN