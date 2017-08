El domingo estarán abiertas al público las oficinas del Registro Civil para retirar DNI

Viedma.- El Ministerio de Gobierno informó que la medida apunta a permitir la participación en las elecciones PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) de aquellos ciudadanos que oportunamente tramitaron el DNI Tarjeta y todavía no lo retiraron.

El director del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Lucas Villagrán, explicó que la atención al público se realizará de 8 a 18 y además de permitir el retiro de los DNI tramitados, se podrán hacer consultas por otros trámites.

Indicó que en función de los comicios “se podrá averiguar también el lugar de votación, ya que se cuenta en cada oficina con los padrones electorales o el acceso a los mismos on line”.

Sobre el volumen de documentos que quedan en las delegaciones, expresó que “el Registro Civil tiene una mecánica tendiente a facilitar que quien tramitó el DNI se haga del mismo rápidamente, pero igualmente siempre hay un porcentaje menor sin retirar, sobre todo en las ciudades más grandes”.

Villagrán explicó que “el organismo avisa en dos oportunidades por mensaje de texto cuando ya se lo puede retirar y el Correo Argentino se dirige también en dos oportunidades al domicilio del beneficiario; sólo en caso de no poder contactarlo, el Correo Argentino devuelve el documento al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que a la vez lo reenvía a la delegación del Registro Civil de jurisdicción del ciudadano que lo tramitó”.

Cabe recordar finalmente que el documento habilitado para emitir el voto será el que está registrado en el padrón electoral o alguno posterior.