El gobernador se pone al hombro la recuperación de JSRN

Viedma.- Una vez pasado el shock que le propiciaron las urnas el ultimo domingo, el gobernador Alberto Weretilneck, puso primera y adelanto algunas iniciativas que apuntan a recuperarse electoralmente.

Mediante un vídeo publicado en youtube (https://www.youtube.com/watch?v=6FTP4_-yT1w) en el que agradece a la militancia, “esencialmente a todos esos militantes, que no cobran un peso, que no viven de un puesto publico”, dijo en un tono que intenta mostrar optimismo de cara a lo que viene. Puso como primer primer objetivo lograr un triunfo en las elecciones municipales de Maquinchao el próximo 17 de septiembre, en “honor y como homenaje a Marquitos Perez”.

Recordemos que el Intendente de Maquinchao, Marcos Perez falleció en un accidente de transito y por ello, de acuerdo a la Carta Orgánica de la localidad de la linea sur, se debe elegir a un Intendente para que complete el mandato hasta el 10 de diciembre de 2019.

Por otra parte, en el mismo video anunció y convocó a la juventud a participar del primer encuentro joven de su partido Juntos Somos Río Negro, también para el mes de septiembre. En lo que muestra una decisión estratégica de lo que sera la campaña electoral que se viene, esto es apuntar al voto de los jóvenes. Hizo mención a ello al destacar que “en cada lugar donde vamos hay cientos de jóvenes,.. que nos están enseñando que los jóvenes quieren militar, trabajar por Río Negro en Juntos”.

“Un tropezon, no es caida. Trastabillamos, pero estamos de pie” dijo para finalizar su mensaje.

Por su parte, en el día de ayer la Secretaria de Medios emitió un comunicado en el cual acusa de connivencia al gremio docente UNTER con el Intendente de Roca Martin Soria para desgastar la gestión utilizando a los alumnos del nivel medio para que participen de movidas opositoras, so pena de ser sancionado en caso de no hacerlo. Para esto se valen de denuncias de los propios padres. La denuncia muestra que la idea del gobierno es la confrontación directa con Soria, en un claro intento de correrse de la nacionalización de la campaña, que al decir del propio Weretilneck fue la causa de tercer puesto obtenido en las PASO. La gente no voto pensando en la provincia, dijo el domingo luego de asumida la derrota.

Elección en Maquinchao, convocatoria a la juventud a un gran encuentro y la búsqueda de un mano a mano con Soria, parecen ser los ejes de la reacción de JSRN.

De autocrítica, evaluación de la gestión e impacto de las medidas anunciadas, ni una palabra.