El Gobierno de Río Negro apoya la realización del Curso Internacional de Fruticultura de Precisión

Allen.- En la sede histórica de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA Alto Valle “Jaime Belli”, se realizó hoy el lanzamiento del “Curso Internacional de Fruticultura de Precisión”, con la asistencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi.

El titular de la cartera anticipó todo el respaldo del Gobierno Provincial al evento y adelantó que ya se está financiando la compra de maquinaria mediante operatorias de leasing a través de Río Negro Fiduciaria.

Diomedi compartió el panel de oradores con el director Nacional del INTA, Héctor Espina, y el resto de las autoridades regionales del organismo. “Fueron años de aprendizaje en el INTA, y me siento un hombre del INTA”, comentó Diomedi al abrir su presentación, que marcó el valor el avance de la tecnología en los países competidores.

“Hemos visto como se hace en Italia, en Uruguay, en Brasil, y me pregunto por qué no lo vamos a poder hacer nosotros”, señaló.

“Hay diversas formas de sumar precisión a la actividad, y una de ellas es la colocación de simples básculas en las chacras para hacer un seguimiento del rendimiento de cada fila y cada cuadro”, agregó.

“La competencia es cada vez más compleja”, reconoció Diomedi, quien manifestó su deseo de que “no alcance el salón por tantos asistentes y que la estación del INTA se vista de fiesta el día de la jornada a campo”.

El evento, que está destinado a profesionales de las ciencias agronómicas, productores y empresarios, se realizará los días 9, 10 y 11 de mayo en la ciudad de General Roca.

El mismo constará de dos jornadas de conferencias (las cuales requieren inscripción previa y pago de arancel), a cargo de especialistas nacionales e internacionales. Luego, el día 11, se realizará una jornada a campo libre y gratuita entre las 9 y las 17 para apreciar demostraciones estáticas y dinámicas.

El encuentro pondrá foco en la innovación para una fruticultura moderna y será un espacio propicio para el intercambio tecnológico, la capacitación y la actualización profesional.

Programa

9 de mayo

· “Biocombustibles y economía circular” – Jorge Hilbert (INTA, Instituto de Ingeniería Rural, Castelar, Argentina).

· “Prospectiva de la mecanización y fruticultura de precisión en Europa” – Alberto Dorigoni (Instituto Agrario San Michele All’Adige, Trento, Italia).

· “Avances tecnológicos en riego mecanizado” – Joan Girona ( IRTA, Centro Frutícola y Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida, España).

· “Tecnologías de precisión y automatización en la producción de frutas. Una revisión” – Qin Zhang (Universidad Estatal de Washington, Estados Unidos).

· “Visión actual y futura de la incorporación y uso de la Fruticultura de Precisión para enfrentar los nuevos paradigmas de mercado y el cambio climático” – Stanley Best (INIA-CRI Quilamapu, Chile).

10 de mayo

· “Poda mecánica de frutales. Nuevos sistemas de conducción” – Alberto Dorigoni (Instituto Agrario San Michele All’Adige, Trento, Italia).

· “Avances en fruticultura de precisión en la Norpatagonia” – Darío Fernandez (INTA Alto Valle, Argentina).

· “Sensores proximales y remotos en viticultura de precisión” – Federico Olmedo (INTA, Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Argentina).

· “Riego de precisión” – Joan Girona (IRTA, Centro Frutícola y Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida, España).

· “Robótica en la producción de frutales” – Qin Zhang (Universidad Estatal de Washington-Estados Unidos).

11 de mayo

· Jornada a campo en la Estación Experimental Alto Valle del INTA. Muestra estática y demostraciones dinámicas de maquinaria y tecnología innovadora. Habrá stands de exposición y charlas técnicas. Se podrán observar máquinas en movimiento, robótica, drones, servicios para la fruticultura de precisión y trazabilidad, entre otros.

· La matrícula del Curso Internacional de Fruticultura de Precisión – Innovación en Mecanización” es de $3.000.- hasta el 15 de abril. Luego el costo para asistentes nacionales será de $3.600 y para extranjeros de U$S 300.