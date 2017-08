El gobierno informó sobre las cuentas públicas de la provincia y destaca la contención del gasto

Viedma.- Las medidas de contención del gasto público implementadas por el Gobierno de Río Negro desde febrero último permitieron que en los primeros siete meses del año la Provincia logre revertir el resultado económico negativo de igual periodo del año 2016, alcanzando un resultado económico positivo de $32.820.620.

Los ingresos corrientes al 31 de julio de este año tuvieron un incremento del 33,89%, mientras que el crecimiento de los gastos corrientes se ubicó en el 26,02%, lo que dio lugar al superávit económico mencionado.

Cabe destacar que a esa fecha, el resultado económico positivo es producto de la continuidad en las acciones y medidas dispuestas para la contención de los gastos de funcionamiento del Poder Ejecutivo Provincial y la planificación de las erogaciones optimizando la afectación de los recursos sin desatender la prestación de los servicios básicos.

Esto se suma a la recuperación de los ingresos tributarios, combinación que ha permitido tener el resultado positivo mencionado en los primeros siete meses del año.

En concordancia, el hecho de haber acordado una pauta salarial directamente relacionada con los índices inflacionarios, que a su vez influyen en los ingresos coparticipables de la Provincia, ha contribuido a evitar un resultado negativo en las cuentas fiscales provinciales.

Detalle

A julio de 2017, los ingresos corrientes tuvieron un incremento del 33,89%. Pasaron de $12.925.990.036 en 2016 a $17.306.982.093 en igual periodo de este año.

Se destacó especialmente la recuperación de los ingresos tributarios totales, con un aumento del 35,49%, pasando de $10.799.365.917 en 2016 a $14.632.240.164 en 2017.

En este marco, los ingresos tributarios de origen provincial se incrementaron de $3.331.375.194 en 2016 a $4.426.423.425 este año, lo que significa un alza del 32,87%.

Los Ingresos Brutos tuvieron una mejora del 27,20% (pasaron de $2.354.227.990 en 2016 a $2.994.589.940 en 2017), el Impuesto Inmobiliario aumentó un 55,79% (de $200.189.770 a $311.874.009), el Impuesto al Sello tuvo una variación positiva del 43,18% (de $256.183.796 a $ 366.808.422) y el Impuesto Automotor se incrementó un 46,88% (de $388.997.384 a $571.371.675).

En tanto, los ingresos tributarios de origen nacional tuvieron una mejora del 36,66%, aumentando de $7.467.990.723 en 2016 a $10.205.816.739 este año.

Mientras que los gastos corrientes se incrementaron en un 26,02%, pasando de $13.707.133.381 en 2016 a $17.274.161.473 a julio de 2017.

En cuanto a los ingresos de capital, se registró una variación positiva del 52,57% pasando de $513.313.446 en el año pasado a $783.174.543 este año.

En tanto, los gastos de capital tuvieron un incremento del 54,95% pasando de $883.013.800 en 2016 a $1.368.207.507 este año, con un aumento de la inversión real directa del 57,03%.

Los datos son de alcance público y pueden ser consultados a través del sitio web del Ministerio de Economía de la provincia, lo que demuestra la transparencia del ejercicio fiscal en la provincia.

“Se ha reducido el déficit”

“Nosotros tomamos deuda el año pasado para hacer frente al fuerte déficit, que se sostuvo en la caída de los recursos nacionales y el incremento de los gastos por la inflación del 40%. Todo eso generó un déficit $280.000.000 y el año fue durísimo”, explicó Weretilneck.

Agregó que este año “no hay endeudamiento, porque se ha reducido a 55% el déficit del año pasado, se mejoraron los ingresos y se han controlado los gastos”.

“En este 2017 se refinancia la deuda del año pasado y la única manera de no seguir endeudándose es que el país tenga mayor actividad económica”, detalló.

Aseguró que el año culminará con un fuerte debate por el Fondo del Conurbano Bonaerense: “La Provincia de Buenos Aires quiere sacarnos $180.000.000 del fondo, que es plata que reciben todas las provincias y Buenos Aires entiende que debe recibir más y que esa plata la tenemos que poner el resto de las provincias”, explicó.

Señaló que otro tema que será debatido fuertemente en los próximos meses será el intento del Gobierno Nacional de realizar la reforma tributaria: “Se quieren modificar los impuestos para que haya mayor actividad económica y, obviamente, quienes pondrán la espalda son las Provincias y los gobernadores. No decimos que no haya que discutir impuestos, lo que se discute es quién paga”.