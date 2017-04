El Gobierno realizará un descuento fraccionado de los días de paro al sector docente

Viedma.- El Gobierno de Río Negro hará efectivos en los haberes de abril y mayo los descuentos de los días de paro realizados por los docentes provinciales. Con el objetivo de reducir el impacto económico, se dispuso cumplir con la quita en forma fraccionada.

Actualmente, la Provincia está en condiciones de descontar seis días correspondientes a los paros realizados durante marzo de este año; tres jornadas de abril, a las que se suman otras cuatro, aún pendientes de septiembre de 2016.

Con el último cronograma ya completado, cabe recordar que los docentes cobraron su salario de marzo en forma íntegra, sin descuentos, habida cuenta la necesidad de cerrar las liquidaciones de sueldos de ese mes. No obstante, se mantiene la decisión de descontar los días no trabajados por los empleados estatales en general.

De esta manera, si bien son 13 días los que se deben descontar, el Gobierno Provincial tomó la decisión de llevar adelante la quita en forma fraccionada, de forma tal de disminuir considerablemente el impacto económico sobre los salarios.

Los descuentos se realizarán de la siguiente manera:

·En el sueldo de abril, se descontarán 4 días correspondientes al paro realizado en marzo y 1 día del paro de septiembre de 2016.

·En el salario de mayo se producirá el descuento de 5 días correspondientes a marzo y abril de 2017, y 1 día más de los paros restantes de septiembre.

Desde el Gobierno Provincial se ratificó la decisión de descuento de los días de paro no solamente para los docentes, sino que la medida alcanza a todos los empleados públicos de Río Negro.