El Gobierno y Unter con distintas versiones sobre la asamblea para cargos docentes de nivel medio de Los Menucos

Viedma.- Mientras desde el gremio Unter se comunicó que impidieron la realizacion de la asamblea de cargos para el nivel medio en la escuela 292 de Los Menucos, desde el gobierno, en horas de la tarde se informó lo contrario.

Dice la Unter que, “doscientos trabajadores y trabajadoras de la educación, que se trasladaron de toda la provincia, más compañeras y compañeros de la localidad, se congregaron en el ingreso de la Escuela 292, establecimiento en el que se realizaría la primer asamblea de cargos Nivel Medio. El acto no se llevó a cabo, por la definición de las y los docentes y la comunidad educativa de no implementar en 2017, la Reforma de la Escuela Secundaria Rionegrina, a pesar de la disposición del gobernador de imponerla por Decreto.

“Llegamos a dar cumplimiento al mandato del Congreso de no realizar las asambleas”, aseguró Patricia Cetera, Secretaria General de UnTER. Desde muy temprano se percibió una inusual movilización de policías en cada esquina de la localidad. Funcionarios del ministerio de educación labraron un acta con una Juez de Paz. Las y los docentes permanecieron en el lugar para garantizar que la asamblea no se realice. La misma movilización se realizará para las asambleas previstas el jueves “en SAO y el viernes en Choele – Choel”, apuntó Marcelo Nervi, Secretario Adjunto.

Mientras desde el gobierno, a través de una gacetilla de la Secretaria de Medios se informó que “aunque el gremio UnTER bloqueó hoy la Escuela Primaria 292 de Los Menucos, los docentes de la localidad tomaron cargos normalmente en la primera asamblea extraordinaria soberana de la Nueva Escuela Secundaria Río Negro, que se desarrolló en la ESRN Nº 58, a primera hora de la tarde.

Con esto el gobierno ratificó su desicion de avanzar en la implementación de la Nueva Escuela Secundaria y ratificó el cronograma de asambleas para los cargos a cubrir. Mañana continúan en San Antonio Oeste y Sierra Grande.

Tal cual como se anunció hoy en Los Menucos, el Gobierno de Río Negro se ve en la necesidad de advertir a todo el cuerpo de profesores de Educación Secundaria y a la UnTER que, en caso de no poder concretarse alguna de las asambleas de cargos restantes por el accionar del gremio, más de 4.200 docentes dejarán de cobrar sus horas interinas y suplentes en marzo próximo, habida cuenta que no podrán tomar sus cargos.

El Gobierno lamenta profundamente el accionar de UnTER, que puede implicar la imposibilidad de miles de educadores rionegrinos de acceder a un cargo como consecuencia de una postura radicalizada.

Aunque el accionar del sindicato continúe con las mismas características que el vivido hoy en Los Menucos, la cobertura de los cargos para garantizar la educación de los alumnos se podrá completar a través de asambleas ordinarias en aquellos lugares donde UnTER impida la realización de la instancia previa.

para evitar esta situación, Educación invita a la UnTER a deponer las actitudes que atentan contra la libertad laboral de los propios docentes. Cabe resaltar que del total de las horas cátedras disponibles, sólo el 30% se encuentran titularizadas.

Recordemos que el gremio, judicializó su reclamo el lunes 30 presentando una Acción de Amparo “Prohibimus” (Mandamiento De Prohibición) para la no realización de las asambleas y además denunció ante la Fiscalía contra la ministra Mónica Silva y los Vocales Gubernamentales Omar Ribodino y Omar Cifuentes por su accionar irregular, arbitrario e ilegítimo contraria a lo que ordena la Constitución provincial, Ley Orgánica de Educación F Nº 4819; Ley Nº 391 Estatuto del Personal Docente; Ley A Nº 2938 de Procedimientos Administrativos y Resolución Nº 1687/13 del CPE.