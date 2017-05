El legislador Sabatella se reunió con productores porcinos de IDEVI que describieron la difícil situación que atraviesan

Viedma.- El Legislador Mario Ernesto Sabbatella se reunió este 1ro de Mayo con los productores de porcino del Valle Inferior de Río Negro, y con integrantes del concejo de administración del IDEVI que representan a los productores. La combinación de políticas económicas, de importación y la falta de apertura de la Planta de faena de pequeños animales de San Javier, son una olla a presión para la supervivencia del sector.

Los productores explicaron la difícil y casi terminal situación en que se encuentra la producción debido a decisiones meramente políticas, ya que hasta hace año y medio el sector podía auto sustentarse, venía muy bien en la combinación de la oferta/demanda y en las ventas, pero además mejorando la calidad del producto.

La repentina caída se debe sobre todo a los incrementos de los costos, la mayor incidencia pesa sobre el costo del maíz – alimento esencial del porcino – debido a la eliminación de las retenciones al sector productor agrario que ahora prioriza la exportación, generando el sabido aumento en el costo interno de maíz.

Pero también ha sido denunciada la presencia de porcino importado de Dinamarca [1], explica el legislador que se trata “de nuevo una decisión meramente política que beneficia gratuitamente al mercado de Dinamarca – sobre el que pesa hoy una prohibición de la Unión Europea para venderle a Rusia entonces ofrece a nuestra región mercadería a muy bajos costos –, esto atenta directamente contra la producción local, lo cual entendamos que no es solo una cuestión de precio en góndola, sino perjudicial hacia el trabajo y desarrollo local”.

Como si todo esto no fuera lo suficientemente dañino para un sector que venía en alza, también por falta de decisión política, se sigue atrasando la apertura de la planta de faena de pequeños animal de San Javier [1], terminal que está casi concluida y que el sector viene exigiendo se concluyan las obras desde hace tiempo.

Pero aún falta una cuestión más que genera presión e impotencia para el sector: la producción ha caído tanto que hay un 70% menos de chanchas madre y un 65% menos de productores activos. Al no tener la Planta de San Javier en actividad, los productores de la región aún deben cargar camiones para faenear en General Roca, pero con la baja productiva que se vive hoy, no se llega al cupo de carga del camión, por lo tanto quienes desean seguir faeneando, deben hacerlo en sus propias parcelas. Tarea que está perseguida desde la policía provincial, las inspecciones se han vuelto más rigurosas, y a dicha persecución se ha sumado en estos últimos meses la Policía Federal.

Sabbatella indignado al volver a exponer esta situación – porque recordemos que desde la legislatura ya ha solicitado la apertura de la Planta de San Javier y ha denunciado la presencia de carne porcina de Dinamarca y bondiola de Brasil – expresa “Me imagino como productor la impotencia que siente cada uno de ellos, me imagino a las noches tratando de calmar la mente pensado una salida, de repente un sector pujante que venía en alza, se ve atacado como si fuera el enemigo, pero yo me pregunto ¿el enemigo de quién?. Es un sector de producción regional, que brinda trabajo a la gente de la zona, que permite que se desarrolle un mercado de gran oferta y demanda, no se entiende cómo llega porcino de Dinamarca a una provincia que producía para su propio consumo, dándole trabajo a su gente. Pero además la persecución de la policía hacia un productor que hace lo que puede con estos cambios repentinos, para seguir sobreviviendo. Es injusto, me pongo en su lugar y pienso ¿cómo puede comprender un productor regional que su propio gobierno beneficie el mercado de Dinamarca destruyendo su trabajo, trabajo que organizó con su propio esfuerzo?”

Repasando, el sector porcino en un año y medio ha sufrido:Aumento de costos en el valor del maíz. Han caído en un 70% las chanchas madres. Se registra un 65% menos de productores. No se completa el cupo de carga hacia el centro de Faena de General Roca. No se abre la Planta de Faena de pequeños animales de San Javier. Si quieren faenear en sus propios lotes, la policía los persigue y el gobierno actual hace oídos sordos.

“El gobierno provincial no aporta ninguna solución, los temas expuestos son claramente decisiones políticas, bien podría el gobierno comprender la nueva realidad, y al menos aflojar con las restricciones hasta la apertura de la Planta de San Javier, eso es lo mínimo que podría hacer tratándose de una decisión meramente local. Además es fácil deducir que muchos de los productores se encuentran en un ahogo financiero, en eso también la Provincia podría dar un respiro en lugar de enviar solo señales de destrucción al sector.” Enfatiza Sabbatella quién ya en repetidas ocasiones ha venido alertando de estas problemáticas.