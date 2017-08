El legislador Tozzi defendió la autonomía provincial

Viedma.- Más de 150 años pasaron ya desde aquellas décadas de enfrentamientos que tiñeron de sangre a nuestra tierra, pero parece que la historia no hubiese dejado ninguna enseñanza para los gobiernos nacionales de nuestro país y la antigua puja entre Unitarios y Federales sigue más vigente que nunca.

Hace tiempo escribí una nota donde ponía de manifiesto cómo el proceso virtuoso y democrático de toma de decisiones políticas se veía avasallado por una nación que destrozaba las autonomías de todas las provincias argentinas, sometiendo a sus gobiernos a través del uso de los fondos federales como una herramienta de extorsión.

Pues bien. El tiempo ha pasado. El gobierno de esa época también cambió. Pero CAMBIEMOS se olvidó de cambiar. Las mismas prácticas extorsivas, los mismos planes de acumulación de poder y la profundización del centralismo en el manejo de fondos del gobierno. Todo hace pensar que el declamado FEDERALISMO de nuestra nación solo sirve para llenar los textos de la constitución nacional y de las provinciales pero sin contraparte en la realidad.

Allá lejos quedaron los fondos federales como el FONAVI, que servía para que las provincias pudieran construir viviendas sociales, o el FONDO VIAL FEDERAL que servía para el mantenimiento de rutas y caminos provinciales. Hoy se coparticipa solo el 6% de lo recaudado y el gobierno nacional se queda el resto de los que impuestos que pagamos todos, cada vez que cargamos combustible.

A todo esto se suma el hecho de que la Nación no está liquidando a las provincias la suma que corresponde a su coparticipación federal y fue necesario acudir a la justicia para solicitar que se corrija ese defasaje, cosa que aún no se ha logrado íntegramente.

Todo lo mencionado fue posible por el accionar desaprensivo e irresponsable de Diputados y Senadores que, encandilados por las luces de Buenos Aires, prefirieron darle la espalda a su Provincia para apoyar a sus líderes partidarios cuyos intereses están muy lejos de Río Negro.

Pero ahí no termina. El gobierno de Cambiemos va por más y busca seguir profundizando este proceso y pretende ahora mayor centralismo tratando de evitar que las provincias tengan recaudación propia y también modificando la Ley Nacional de Coparticipación, quitándole fondos a todas las provincias para repartirlas en el conurbano bonaerense. Es obvio que el caudal de votos del conurbano ni se compara con el de nuestra provincia. La pregunta que yo me hago es ¿Qué va a votar un diputado de CAMBIEMOS cuando tenga que levantar la mano en contra de esa ley que le hará perder a Río Negro más de 1800 millones por año? ¿Priorizará los intereses de Río Negro por encima de los de su partido?

Todo parece indicar lo contrario: Ante el rechazo popular masivo que obtuvo el proyecto de construcción de una Planta Nuclear en la provincia, iniciado por el gobierno de Cristina Kirchner y ratificado por el de Mauricio Macri, nuestro gobernador tomó la determinación, escuchando a la ciudadanía, de reconsiderar el apoyo a dicho proyecto. Frente a esta difícil decisión que busca reflejar el pensamiento de la mayor parte de los rionegrinos, el diputado de CAMBIEMOS, Sergio Wisky, reaccionó con un mensaje de estilo mafioso, amenazando a la provincia que él debería representar y diciendo que “… esta decisión va a tener consecuencias”, sin tomar en cuenta que esa decisión es la decisión de su pueblo.

Esta es una clara demostración de que para CAMBIEMOS el federalismo no existe y que, en materia de Federalismo, lamentablemente pasaron más de 150 años y no aprendimos nada.