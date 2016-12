El Secretario General de Ate presentó su declaración jurada de ingresos

Viedma.- En una conferencia de prensa realizada en Viedma, el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Rodolfo Aguiar -acompañado de su familia- renovó la presentación de su Declaración Jurada de Bienes e Ingresos y la de su grupo familiar. Cabe recordar que, en un hecho inaudito y único en la provincia, el dirigente presentó la primera declaración en 2015.Mediante un comunicado distribuido a traves de las redes sociales, luego de haber brindado una conferencia de prensa en la capital provincial, el principal dirigente gremial del gremio de los estatales expresó “Todavía existe un gran desprestigio sobre la actividad sindical. Los gremios deben recuperar la confianza de la sociedad y eso podrá suceder, solo si se termina con privilegios que rayan con la impunidad”, manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y agregó: “En esta provincia hay gremialistas que tienen mansiones, tiras de departamentos, caballos de carrera en Palermo y viajan a Buenos Aires cada quince días en avión para apostar en las carreras. No puede ser que después de más 30 años de democracia todavía las leyes no permitan conocer cuánto gana y cómo vive un dirigente sindical”.Tal como sucediera el año pasado, el máximo referente de los estatales rionegrinos decidió ejercer las prerrogativas previstas en la Ley 3.550 de Ética de la Función Pública, que señala en su artículo tercero que podrán someterse voluntariamente, además de los funcionarios públicos, otros miembros de cuerpos colegiados de conducción y control de asociaciones u otras entidades cuyo objeto sea administrar derechos o intereses colectivos.

Este hecho inédito, solo realizado por Aguiar en la provincia, vuelve a significar un avance trascendental para la ética y transparencia de la actividad gremial.

“Los entidades sindicales continúan siendo islas exentas de control. El pueblo debe poder conocer el patrimonio de los gremialistas y controlar su evolución. Ningún dirigente puede tener un nivel de vida mejor que aquel que tienen los trabajadores de sus sector laboral”, aclaró Rodolfo Aguiar y completó: “Está iniciativa ha caído muy bien en los trabajadores y tiene un alto impacto. Esperemos que sirva para seguir transparentando esta noble actividad y que otros se sumen. A veces nos quejamos cuando nos critican, pero tenemos que entender que nuestro paso por el gremio no puede ser en vano. Tenemos que producir todas las transformaciones que sean necesarias en nuestras organizaciones”.

Comparativamente con el año anterior, Aguiar adquirió algunos bienes y vendió otros; así como también sus ingresos y lo de su cónyuge se vieron incrementados a partir de las subas salariales durante el año.

Luego de hacer pública la Declaración Jurada y facilitar copia a los trabajadores de prensa presentes, el sindicalista entregará toda la documentación ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, según está previsto en la legislación referida.

Bienes e Ingresos declarados por Rodolfo Aguiar:

Titular dominial del 100% de un automotor marca VOLKSWAGEN modelo VENTO 2.5 sedan, 4 puertas, Modelo 2016.

Adjudicatario del inmueble descrito como Unidad Habitacional en la ciudad de General Roca. La casa corresponde al Conjunto Habitacional del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). El referido bien es de carácter ganancial y actualmente abona una cuota mensual de $119,30.

Los únicos ingresos mensuales del dirigente corresponden a su puesto laboral en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP – PAMI), donde reviste como administrativo en el tramo “C” del escalafón y cuenta con 17 años de antigüedad, habiendo percibido en noviembre último un Salario Bruto de $49.233,80 y un Neto de Bolsillo de $32.137,53 (los descuentos en total ascienden a $17.096,27, correspondiendo al Impuesto a las Ganancias la retención de $7.639,59).

Por otro lado, Aguiar adquirió un crédito personal en el Banco de la Nación Argentina por un importe de 150.000 pesos a pagarse en 36 cuotas de aproximadamente 7.300 pesos cada una.

Bienes e ingresos de su cónyuge:

El único ingreso mensual de la cónyuge de Aguiar, quien es docente de Nivel Medio, corresponde a su cargo como Titular en el Instituto María Auxiliadora (escuela pública de gestión privada), alcanzando en el mes de noviembre un Neto de Bolsillo de $8.526.36.