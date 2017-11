El Senado aprobó los proyectos fiscales acordados con gobernadores

Capital Federal.- (Fuente Parlamentario.com) Se trata del Consenso Fiscal y de la ley de Responsabilidad Fiscal, dos iniciativas del paquete de reformas que apuntan a reducir impuestos distorsivos, congelar los gastos de las provincias y renunciar a las demandas por deudas contra la Nación. Ahora será el turno de Diputados.

Con votos de Cambiemos y el grueso del bloque del PJ-FpV, el Senado aprobó y giró este miércoles a la Cámara de Diputados dos de los principales proyectos del paquete de reformas: el Consenso Fiscal suscrito con 23 de los 24 gobernadores, y la ley de Responsabilidad Fiscal, que apunta a paralizar gastos de las provincias.

El Pacto Fiscal, firmado en casa Rosada el pasado 16 de noviembre, significó la resolución de la disputa por el Fondo del Conurbano y dejó plasmado el objetivo de reducir la presión tributaria en un lapso de cinco años. A la hora de la votación, consiguió 52 adhesiones y 15 rechazos.

En tanto, la ley de Responsabilidad Fiscal -que forma parte del Consenso Fiscal- apunta a poner un límite al crecimiento del gasto en las provincias, diferenciando entre las que tienen superávit y aquellas que tienen déficit. En este caso, la votación resultó 53 a 14.

En ambos casos, sorprendió la decisión de las santacruceñas Virginia García -cuñada de Máximo Kirchner- y María Ester Labado de abstenerse, a pesar de las críticas a ambos proyectos.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, remarcó que los acuerdos alcanzados con gobernadores “no son para el ajuste”, sino que “establecen bases sanas que garantizan que la Argentina no va a explotar”.

Al tomar la palabra, el macrista resaltó que ambos proyectos fijan “un parámetro de previsibilidad para toda la Argentina”, para “generar un proceso de crecimiento sostenido que va a terminar beneficiando a las provincias y al Estado nacional”.

Sobre el Consenso Fiscal, consideró que se trata de un “acuerdo absolutamente histórico porque podría llegar a terminar con el drama de ver cómo Argentina, con sus extraordinarias condiciones, se destruye regularmente por crisis generadas siempre por el mismo motivo, que es que los gobiernos gastan más de lo que tienen, hasta que revientan y lo pagan los más pobres”.

“El esfuerzo que están haciendo los gobernadores de la oposición y el presidente de la Nación consiste en establecer bases sanas que garanticen a todos que la Argentina no va a explotar dentro de cinco, diez o quince años”, aseguró Pinedo.

El senador analizó que ese objetivo se logra “generando compromisos generales en materia de gastos, de ingresos y de producción”, y en ese sentido aclaró que los proyectos que el Congreso se dispone a sancionar “no son para el ajuste”.

“La ley de Responsabilidad Fiscal no dice que va a haber un ajuste. Lo que dice es que se va a mantener en términos reales el gasto público de la Nación y de las provincias”, explicó, y agregó que no se trata de un gasto público bajo, sino del “más alto de la historia argentina”.

En cuanto a los ingresos, sostuvo que la presión tributaria de nuestro país es “de las más altas del planeta”, por lo que se acordó “bajar el nivel de impuestos” y a eso apunta el Consenso Fiscal: a “bajar el déficit fiscal en cinco años”.

Una de las voces más duras fue la de la puntana Liliana Negre, pues el gobernador Alberto Rodríguez Saá fue el único que no firmó el Consenso Fiscal. “Acá todo es unitario, ¿dónde está el respeto a nuestras autonomías?”, se preguntó la senadora, quien remarcó que “hace 17 años” defiende el federalismo y cuestionó que las provincias tengan que renunciar a juicios millonarios contra la Nación.

Se trata de 56 demandas por un total de 340 mil millones de pesos, según precisó el radical Julio Cobos en la apertura del debate. El origen fue el fallo de la Corte Suprema a favor de Córdoba y Santa Fe, por la detracción del 15% de la coparticipación destinado a financiar el sistema con las AFJP; un descuento que continuó a pesar de que en 2008 se estatizaron las jubilaciones.

“Había que ordenar esto. Uno de los motivos de este Pacto Fiscal era terminar con esta litigiosidad tan grande”, explicó Cobos, que en ese sentido puntualizó que se derogará el artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias.

En ese artículo se afecta el 20% de la recaudación a la Anses y el 10%, con el tope de 650 millones de pesos congelado, a la provincia de Buenos Aires, en concepto del Fondo del Conurbano. En compensación por la eliminación de ese punto, el 100% del Impuesto al Cheque irá directo a la Anses.

Puntos principales del Consenso Fiscal

1- Impuestos distorsivos: se ratificó el compromiso de las provincias para bajar el impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos por 1.5% del PBI en los próximos cinco años.

2- Ley de Responsabilidad Fiscal: se ratificó el compromiso para aprobar y adherir al proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo, por el cual las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años.

3- Acuerdo por el Fondo del Conurbano: la provincia de Buenos Aires, que retirará su demanda judicial, recibirá 40 mil millones de pesos en 2018 y 65 mil millones en 2019.

4- Ley de Impuesto a las Ganancias: se deroga el artículo 104, que es el que establece que el 10% de lo recaudado por este tributo debe ser destinado a Buenos Aires, con un tope de 650 millones de pesos.

5- Juicios contra la Nación: todas las provincias (menos San Luis) acordaron desistir de las demandas, lo que implica una suma de 340 mil millones de pesos para las provincias y 400 mil millones de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano.

6- Ley de Revalúo Impositivo: se coparticipará el impuesto.

7- Impuesto al Cheque: el 100% irá directo a la ANSES.

8- Régimen previsional: se acordaron los principales puntos de la reforma previsional -el cambio de la fórmula y la garantía del 82% para los salarios menores al SMVM.

9- Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno Nacional se comprometió a financiar los déficit por este concepto.

10- Ley de Responsabilidad Fiscal para municipios: las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar normas de este tipo bajo sus territorios.

11- Impuesto Inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado.