Viedma.- El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, rechazó el amparo que presentaron los Legisladores del FpV, Nicolás Rochas y Marcelo Mango, para frenar el endeudamiento ilegal por 3000 millones de Weretilneck, luego de conocido el fallo, los parlamentarios salieron al cruce y dijeron que “el STJ convalidó una ilegalidad”.

En este sentido el Legislador Mango, indicó que “el Superior Tribunal de Justicia, protege al gobierno de Weretilneck” y calificó de “compinches” a los jueces que avalan un endeudamiento ilegal”. “Este STJ deja indefensos a todos los rionegrinos no sólo frente al endeudamiento, sino también frente a los tarifazos, pero que se puede esperar de este STJ que falló en contra de los derechos de los niños, no merece mi respeto”.

Por su parte el Legislador Rochas, sostuvo que “el STJ, acaba de declarar letra muerta al artículo 95 de la Constitución Provincial” y agregó no solamente se convalida una forma ilegitima de endeudarse, sino que también se consciente una ilegalidad manifiesta”.

Cabe recordar que en junio de este año los Diputados, presentaron un amparo-prohibimus para frenar un endeudamiento por 3000 millones de pesos, al tiempo que repudiaron “la irresponsabilidad e ilegalidad de tomar deuda para cubrir los déficit de la mediocre administración que lleva adelante el gobernador Weretilneck”.