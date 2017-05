En acción, en cada lugar siempre

Viedma.- La diputada nacional María Emilia Soria, esta recorriendo la provincia.

Ya como virtual candidata a la reelección, la hermana del Intendente de General Roca paso por Viedma el ultimo fin de semana y dedico una parte de su visita a compartir un refrigerio y actividades con chicos de algunos barrios. Sabida es la declarada enemistad entre los herederos del fallecido ex Gobernador Carlos Soria, con el actual gobernador Alberto Weretilneck. Todo lo que huela o se acerque al Gobernador o a su gobierno es sistemáticamente criticado y despreciado por los hermanos Soria, que fieles al estilo de su padre no ahorran palabras duras, y filosas, llegando incluso a hacer un estilo de ello. Como también tomaron de su padre la determinación que sintetizan en el eslogan que define la gestión sorista “En Acción”.

En Viedma, parece que estando “en acción” a la diputada se le escapo la tortuga y entre reparto de camisetas y fotos de ocasión no reparó en el detalle de las remeras que tienen los chicos. Siii, son de “Lotería de Río Negro”. Las mismas que entrega el gobierno en cada lugar siempre…