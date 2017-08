Escándalo en Villa Regina. Morales pidió disculpas

Villa Regina.- Durante el fin de semana se conocieron un par de audios, en el que la legisladora de Juntos Somos Río Negro, Silvia Morales le recrimina en duros terminos al Intendente Daniel Fioretti por la situación institucional de la localidad del alto valle, a partir de distintos pedidos de renuncia de integrantes del gabinete municipal.

En esos audios Morales, exaltada y muy enojada insulta y amenaza al Intendente, por decisiones que según sus dichos perjudicaran las finanzas municipales. Ademas amenazó al Intendente con “instalarse” en el municipio si no mejora la gestión. Los audios se hicieron conocidos por el diario Río Negro y rápidamente fueron viralizados, transformando una discusion privada en un escándalo institucional.

Hoy la legisladora Silvia Morales emitió un comunicado en el que le pide disculpas al Intendente y ratifica sus puntos de vista, que quedaron claramente registrados en los mencionados mensajes de voz.

El comunicado de Morales dice: “A través del presente comunicado de prensa deseo hacer llegar al intendente Dr. Daniel Fioretti y por su intermedio a todo el pueblo de Villa Regina, mis más profundas disculpas por las expresiones vertidas en oportunidad de una comunicación privada que tomó estado público.

No voy a ocultar mis dichos o mi error, pero puedo arrepentirme de haberlos proferido y por lo tanto pedir disculpas por ello.

Apelo al entendimiento del intendente municipal por la delicada situación personal y política, de extrema presión a la que todos los integrantes de JSRN hemos estado sometidos. Ello, no obstante, no pretende ser una excusa por el mal momento que le he causado. Y hablo en primera persona ya que nada tiene que ver con estas expresiones ninguna de las personas que me acompañan en el quehacer cotidiano.

Sr. Intendente: Como ya lo he hecho, le reitero mi intención de trabajar juntos con el liderazgo del gobernador Alberto Weretilneck, para mejorar día a día nuestra ciudad y nuestro circuito Alto Valle Este. Confío en que su entendimiento podrá discernir mis verdaderas intenciones políticas que siempre han sido el acompañamiento a Ud. y las autoridades que el pueblo eligiera soberanamente.”

Foto. Periódico La Comuna