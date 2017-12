“Esta obra marca un antes y un después en la ciudad”, aseguró Weretilneck al inaugurar la sala tomográfica del Hospital de Cipolletti

Cipolletti.- Weretilneck presidió la inauguración de los trabajos de refacciones y adecuaciones para la instalación de la sala de tomografía y nuevos depósitos de farmacia del Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti.

Se trata de una sala tomográfica de 56 m2. que demandó una inversión de $1.530.960, y los nuevos depósitos de farmacia de este hospital, que abarcan una superficie de 172 m2. por $2.558.411. Asimismo, el nosocomio recibió equipamiento por un valor de $7.872.670.

En la oportunidad Weretilneck destacó la importancia de que la política de salud estatal se asiente en cuatro aspectos fundamentales; el recurso humano, la infraestructura, la tecnología, y una adecuada política sanitaria.

“Yo creo que no es menor lo que hemos logrado juntos en estos últimos años”, aseveró y destacó que “los índices para medir la política sanitaria son de los mejores del país”, añadió.

Pese a hacer hincapié en las complicaciones a la hora de incorporar personal, el mandatario aseguró que con lo que a infraestructura refiere la Provincia ha tenido muchos avances, y subrayó la construcción de los hospitales en la Bariloche, Catriel, Allen y el de Las Grutas, las trascendentes obras en otros nosocomios que se suman a las obras de inversión sanitaria en toda la provincia. “Creemos que el mejor recurso humano, si no tiene la infraestructura necesaria mucho no puede hacer”, dijo.

En el mismo sentido, el Gobernador aseguró que durante su gestión, se ejecutó la inversión en tecnología más importante de los últimos 60 años, y subrayó la instalación de los tomógrafos en los hospitales cabecera, mamógrafos, ecógrafos, los dispositivos de digitalización de rayos, y jerarquización de los laboratorios de medicamentos, entre otras innovaciones.

“Yo creo que hemos revertido todo ese estigma que había sobre la Salud Pública años atrás, y estoy convencido que la Salud Pública en la provincia, hoy, es mejor que la privada”, enfatizó, y aseguró que “estamos definiendo con hechos concretos y con estadísticas la calidad de la salud provincial, con este tipo de obras que marca un antes y un después en la ciudad”.

A su turno, el Ministro de Salud, Fabián Zgaib indicó: “En esta misma sala, hace casi dos años, yo aseguraba que el compromiso del cuarto tomógrafo se iba a cumplir, y hoy estamos acá celebrando esta felicidad completa”.

“Es importante destacar que este logro, no es sólo para el hospital, es para la comunidad toda, y es un elemento de trabajo fundamental para los profesionales”, aseguró.

“Todo este trabajo sin el apoyo del Gobernador en las gestiones hubiese sido imposible de ejecutar, y tengan la tranquilidad que vamos a seguir trabajando para resolver todos los temas que dependan de Salud Publica tratando incansablemente de conseguir el financiamiento”, sostuvo.

Para finalizar, el funcionario subrayó la inversión de $24.000.000 que el nosocomio recibió a través del fondo de financiamiento y las 50 altas en lo que hace a recurso humano. “Esto refleja el compromiso del Gobierno de la provincia, desde el Ministerio solo somos la mano que lo lleva adelante”, finalizó.

Detalles de la entrega

El equipamiento en cuestión consta de un tomógrafo computado helicoidal de 16 cortes, un arco en C (equipo de radioscopia televisada móvil), un secador de ropa con capacidad de 16 kg y una centrifuga refrigerada equipada con cabezal para 6 vasos con capacidad para 6 bolsas.